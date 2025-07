MIMARU stellt aktualisierte Pokemon-Zimmer mit 100 Pokemon vor -Eröffnung im Juli 2025 in Tokio, Kyoto und Osaka- TOKIO, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ - Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betreibt die Apartment-Hotelmarke MIMARU und wird am 1. Juli 2025 an 10 Standorten in Tokio, Kyoto und Osaka seine beliebten …