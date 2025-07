Europäische Union prüft Unterstützung von EcoGrafs Graphitprojekt Epanko

Die Europäische Union hat erkannt, dass eine gesicherte Versorgung mit Graphit für Europas Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Um diese zu gewährleisten, wird derzeit die Unterstützung einer Reihe von Projekten geprüft. Das Epanko-Projekt von EcoGraf Limited (ASX: EGR, FSE: FMK, WKN: A2PW0M) in Tansania ist eines dieser Projekte. Es wurde von der EU als eine mögliche, wichtige Entwicklung für den Aufbau nachhaltiger Lieferketten für Batteriemineralien für die europäische Industrie anerkannt. Brüssel prüft nun Möglichkeit, EcoGraf bei der Entwicklung des Projekts zu unterstützen.

Das Ergebnis dieser Prüfung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vollkommen offen, da eine abschließende Entscheidung in Brüssel noch nicht getroffen wurde. EcoGraf hat aber mit der Aufnahme des Prüfungsprozesses eine wichtige, erste Hürde genommen. Dass die Europäische Kommission prüft, ob eine Infrastrukturfinanzierung für wichtige Mineralen aus Tansania gewährt werden soll, heißt somit nicht, dass eine solche auch kommen wird. Es bedeutet allerdings zumindest, dass Epanko von der EU als so wichtig und als so interessant angesehen wird, dass man diese Frage zumindest ernsthaft prüfen wird.

Für EcoGraf ist die Aufnahme in das Prüfungsverfahren jedoch schon eine Auszeichnung, denn sie hebt Epanko unabhängig von der endgültigen Entscheidung über all die Projekte hinaus, welche von der Europäischen Union nicht einmal einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.

Hochrangige Vertreter der EU besuchen EcoGraf auf dem Epanko-Projekt in Tansania

Der Ortstermin in Tansania ist Teil des laufenden Prüfungsprozesses, bei dem die EU auch der Frage nachgeht, ob es möglich ist, die Entwicklung des Projekts durch eine Unterstützung aus Europa zu beschleunigen. Er folgte auf positive Treffen in Brüssel, bei denen das Unternehmen im Rahmen der EU Priority Projects Showcase, die als Teil der politischen Initiativen der EU Critical Raw Materials Facility organisiert wurde, über den aktuellen Stand seiner vertikal integrierten Graphitentwicklungen berichtete.

Ein weiteres Indiz dafür, dass das Interesse der Europäischen Union am Epanko-Projekt durchaus ernsthaft ist, zeigen die verschiedenen Treffen, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat. Erst kürzlich kamen EU-Vertreter aus mehreren Mitgliedstaaten in Begleitung von Vertretern möglicher Kreditgeber mit Vertretern von EcoGraf auf dem Epanko-Projekt zusammen.

Die Europäische Union unterhält ein bedeutendes und langjähriges Programm zur Finanzierung und zum Kapazitätsaufbau in Tansania und die Reise bot EcoGraf die Gelegenheit, seine Projektentwicklungspläne vorzustellen und der EU die Möglichkeit zu geben, das Potenzial für finanzielle und technische Unterstützung zur Förderung der neuen Lieferkette des Unternehmens für kritische Rohstoffe für den europäischen Markt zu bewerten.

EcoGraf strebt eine schnelle Entwicklung von Epanko an

Eine rasche Entwicklung des Epanko-Projekts hat auch für die Europäische Union ihren Reiz, denn Epanko könnte Europa langfristig mit hochwertigem Naturgraphit beliefern, wobei die anfängliche Produktionsmenge von 73.000 Tonnen pro Jahr im Lauf der Zeit auf über 300.000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden soll, um die prognostizierte Marktnachfrage zu decken.

EcoGraf hat die deutsche KfW IPEX-Bank mit der Bereitstellung einer vorrangigen Kreditfazilität in Höhe von bis zu 105 Millionen US-Dollar für den Bau der Phase 1 im Rahmen des UFK-Programms beauftragt, die von der Bundesrepublik Deutschland über den Kreditversicherer Euler Hermes bereitgestellt wird. Diese Initiative zielt darauf ab, Anreize für die Entwicklung von Schlüsselprojekten zu schaffen, die eine langfristige Versorgung der deutschen Industrie mit kritischen Mineralien gewährleisten können.

EcoGraf hat bereits eine positive vorläufige UFK-Prüfungsentscheidung vom Interministeriellen Ausschuss der Bundesregierung erhalten. Verschiedene technische Programme zur Unterstützung der Due-Diligence-Prüfungen der Bank und der Beauftragung des unabhängigen Sachverständigen sind bereits weit fortgeschritten.

Mögliche Ansatzpunkte einer Förderung durch die Europäische Union

Zusätzlich zu den deutschen UFK-Fremdfinanzierungsvereinbarungen für Epanko hat die EU dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie umfassendere Förderprogramme für den Sektor der kritischen Mineralien in Tansania in Betracht zieht, die die Entwicklungen von EcoGraf unterstützen können.

Zu den möglicherweise durch EU-Finanzmittel geförderten Arbeiten und Aufgaben zählen:

• Eine Finanzielle Unterstützung für die geplante Midstream-Anlage des Unternehmens in der Nähe von Ifakara;

• die Modernisierung und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur von Mahenge nach Ifakara und von Kidatu nach Mikumi, um den Straßenkorridor zum Hafen fertigzustellen, die Sicherheit und Effizienz zu verbessern und die Logistikkosten zu senken;

• der Ausbau des Umspannwerks in Ifakara, um den künftigen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden, Beschaffung sauberer, kostengünstiger Energie aus den Wasserkraftwerken Kidatu, Kihansi und Julius Nyerere;

• die regionale technische und berufliche Ausbildung, um einen Pool an qualifizierten Arbeitskräften für den aufstrebenden Sektor der kritischen Mineralien in Tansania zu schaffen;

• die Bereitstellung von internationalem Fachwissen zur Unterstützung der Umwelt- und Sozialprogramme von EcoGraf, einschließlich der Schaffung von Möglichkeiten für die Kreislaufwirtschaft für seine Nebenprodukte und

• die Erleichterung der Gründung neuer tansanischer Unternehmen, die Dienstleistungen für den Mineraliensektor erbringen.

Die EU ist bereits in der Region Morogoro aktiv

Der Besuch auf dem Epanko-Projekt folgt auf bedeutende Investitionen der EU in der Region Morogoro. Zu ihnen zählen das neue Umspannwerk Ifakara, die Modernisierung der Straße zwischen Kidatu und Ifakara sowie die Great Ruaha-Brücke, die Projekte, auch jenes von EcoGraf durch eine neue und effiziente Infrastruktur unterstützen.

Ob es am Ende zu einer finanziellen Unterstützung seitens der EU kommen wird, bleibt abzuwarten. Das Prüfungsverfahren selbst ist zumindest angelaufen, was für alle investierten Anleger ein Grund zur Vorfreude ist. Darüber hinaus wissen die Aktionäre, dass die patentierte HFfree®-Verarbeitungstechnologie und die vertikal integrierten Batterieanodenmaterialien von EcoGraf so positioniert sind, dass sie auf der Basis des hochwertigen tansanischen Naturgraphits aus dem langlebigen Epanko-Projekt hochreine, emissionsarme Graphitprodukte für europäische Industrie liefern können.

