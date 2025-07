Tochtergesellschaft von Zefiro erhält vom Ohio Department of Natural Resources einen Auftrag in Höhe von 19,6 Millionen USD für das Management von Verfüllungs- und Stilllegungsarbeiten

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - 18. JUNI 2025 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Kanada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc. („P&G”) als Hauptauftragnehmer für einen dreijährigen Auftrag nach dem Prinzip Construction Manager at Risk („CMAR“, Bauleiter übernimmt Risiko) im Wert von insgesamt 19,6 Millionen USD ausgewählt wurde, der vom Ohio Department of Natural Resources („ODNR“) ausgeschrieben wurde. Der Auftrag wird durch ein bundesstaatliches Zuschussprogramm zur Reduzierung von Methanemissionen aus marginalen Erdöl- und Erdgasbohrlöchern in Ohio finanziert.

Nach den Bestimmungen des Auftrags ist P&G für das Management der Verfüllungs- und Stilllegungsarbeiten („V&S“) an hochprioritären marginalen Bohrlöchern im gesamten Bundesstaat Ohio verantwortlich. Es wird erwartet, dass das Projekt während der Auftragslaufzeit die Emissionen aus ca. 200 marginalen Bohrlöchern eindämmen wird.

Die Arbeiten werden von P&G und seinen Subunternehmen durchgeführt. Zum Zeitpunkt dieser Meldung hat das Unternehmen zwar bereits die Benachrichtigung über die Auftragsvergabe erhalten, die endgültige Ausfertigung hängt jedoch noch von der Aushandlung der Managementgebühren und dem Erhalt einer Erklärung über den Verzicht auf ein wettbewerbliches Auswahlverfahren durch die staatliche Aufsichtsbehörde ab.