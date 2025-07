Adidas: Kommt die Aktie wieder in Tritt?

Die Aktien von Sportartikelherstellern haben zuletzt deutlich gelitten. Wettbewerber Nike und Puma hatten vor allen Dingen mit den Auswirkungen der Zölle zu kämpfen. So auch Adidas. Die Schuhe werden vornehmlich in Asien produziert und auch in die USA eingeführt. Daher hat das Unternehmen seine Lieferkette geändert.

Exporte von China in die USA werden reduziert oder umgeleitet. Das bedeutet, dass die in China produzierten Produkte, die für die USA bestimmt waren, in andere Märkte geliefert werden oder innerhalb Chinas verbleiben. China bleibt aber ein wichtiger Beschaffungspartner für den Konzern, sowohl für den lokalen Markt als auch für andere Regionen außerhalb der USA, so Vorstandsvorsitzender Björn Gulden nach Bekanntgabe der Q 1-Ergebnisse in diesem Jahr.

Trotz dieser Bemühungen ist Adidas immer noch Abgaben ausgesetzt, da das Unternehmen fast keines seiner Produkte in den USA produzieren kann. Von Preiserhöhungen in den USA wird zunächst abgesehen.

Ungeachtet dieser widrigen Umstände bekräftigte der CEO den Jahresausblick.

Charttechnisch sieht es für die Aktie noch nicht so gut aus. Die gute Nachricht: Die Aktie konnte wichtige Unterstützungszonen bei etwa 190 Euro mehrfach verteidigen, ein Bruch darunter könnte jedoch weiteren Verkaufsdruck auslösen. Derzeit liegt die Aktie noch knapp über ihrem 200-Tage-Durschnitt, der bei rund 200 Euro liegt.

Optimistisch sind die Analysten. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat am Montag für Adidas ein Knaller-Kursziel rausgegeben, das höchste unter den Analysten. Das Rating lautet "Outperform" bei einem Kursziel von 300 Euro. Die Analysten meinen, dass neue Innovationen darauf abzielen würden, den Produktmix über die "Terrace"-Sneaker hinaus auszuweiten.

Deutsche Bank Research hat Ende Juni die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Adidas und auch Puma böten attraktive Möglichkeiten, sowohl mittel- als auch langfristig auf das strukturelle Wachstum des Sportartikelsektors zu setzen.

Fazit

Am 09.Juli ist Tag der Zölle. Dann entscheiden die USA, für welche Länder weiterhin Zölle ergehen, und in welcher Höhe. Von den Zöllen sind besonders die Sportartikelhersteller betroffen. Wenn sich hier einiges klären würde, könnte dies starken Rückenwind für Adidas bringen und die Aktie wieder in Tritt. Charttechnisch sind zunächst bearische Signale zu beachten. Man kann es so halten, wie der Norwegische Pensionsfonds: Einfach im Depot behalten, und sich eine Verschnaufpause gönnen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

