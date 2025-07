Mehrheit der Unternehmen setzt auf Rechenzentren in Europa

Berlin (ots) - TÜV-Verband-Studie: 79 Prozent der Unternehmen speichern Daten

ausschließlich in der EU. Globale Spannungen bergen wirtschaftliche Risiken.

Digitale Souveränität wird Wettbewerbsfaktor. Ausbau europäischer

IT-Infrastrukturangebote notwendig.



Unternehmen in Deutschland bevorzugen Rechenzentren in der Europäischen Union

für die Speicherung und Verarbeitung ihrer Daten. Laut der aktuellen "TÜV

Cybersecurity Studie 2025" speichern fast vier von fünf Unternehmen (79 Prozent)

mit mindestens zehn Mitarbeitenden ihre Daten ausschließlich in Rechenzentren

innerhalb der EU. Weitere 12 Prozent nutzen auch Server außerhalb Europas. Und

immerhin 9 Prozent der befragten IT-Sicherheitsexperten wissen nicht, wo die

Unternehmensdaten gespeichert werden. "In welcher Region Unternehmensdaten

gespeichert werden, ist eine strategische Entscheidung mit weitreichenden

Konsequenzen für Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit", sagt Marc Fliehe,

Bereichsleiter Digitalisierung und Bildung beim TÜV-Verband. "Politische

Unsicherheiten, länderspezifische Datenschutzregelungen und unterschiedliche

Sicherheitsstandards beeinflussen unmittelbar die Integrität, Vertraulichkeit

und Verfügbarkeit unternehmenskritischer Informationen. Die Wahl der

Speicherregion gehört daher heute ins unternehmerischen Risikomanagement."









Sichere Daten sind heute kritisch für den Erfolg eines Unternehmens und damit

auch ein Wettbewerbsfaktor. Deshalb ist es entscheidend, nicht nur zu wissen, wo

Informationen gespeichert sind, sondern auch, unter welchen Bedingungen dies

geschieht. "Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur aktiv steuern, stärken ihre

digitale Souveränität und schützen sich vor Abhängigkeiten und ungewollten

Zugriffen", betont Fliehe. Digitale Souveränität bedeute Kontrolle über

Datenflüsse, Transparenz bei der Verarbeitung und Verantwortung bei der Auswahl

von IT-Dienstleistern. Fliehe "Es geht nicht um Abschottung, sondern um

verlässliche Gestaltungsspielräume. Es geht darum, selbst entscheiden zu können,

welche Dienste genutzt werden. Es ist wichtig, Risiken zu bewerten, Alternativen

zu kennen und passende Anbieter auszuwählen. Vorhandenen Zertifizierungen, die

die Einhaltung bestimmter Standards dokumentieren, erleichtern diesen

Auswahlprozess enorm."



Zwar gibt es Einsatzszenarien, in denen internationale Cloud-Dienste oder

Rechenzentren außerhalb Europas Vorteile bieten - etwa durch spezielle

Funktionen, hohe Rechenkapazitäten oder globale Integrationsfähigkeit. Doch

gerade für sensible oder strategisch relevante Daten existieren heute

leistungsfähige europäische Alternativen, die neben politischer Verlässlichkeit





