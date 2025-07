Es kracht wieder heftig: Elon Musk droht Abgeordneten der US-Republikaner, ihre politische Karriere zu beenden, wenn sie der "Big Beautiful Bill" von Donald Trump zustimmen sollten. Sollte diese Bill beschlossen werden, kündigt Elon Musk die Grünung einer dritten Partei in den USA an, gleichzeitig unterstützt er jene Abgeordnete der Republikaner finanziell, die mit "nein" stimmen werden. Trump reagiert scharf und droht Musk indirekt mit Ausweisung aus den USA - die Tesla-Aktie fällt vorbörslich -5%. Gleichzeitig geht die Attacke von Trump auf Powell weiter - der US-Präsident will Zinsen von maximal 1%. Für Powell aber und andere Fed-Mitglieder ist entscheidend: schüren die Zölle die Inflation - oder haben sie nur einen Einmaleffekt? Und wie hoch werden die Zölle sein?

Hinweise aus Video:

1. Musk vs. Trump: Streit um EV-Mandat schickt Tesla-Aktie ins Minus

2. EU will Trumps allgemeine Zölle akzeptieren – fordert aber Ausnahmen

Das Video "Es kracht: Elon Musk gegen Trump, und Trump gegen Powell!" sehen Sie hier..