DASA, Lateinamerikas größter Diagnostikanbieter, entscheidet sich für die Enterprise Imaging Platform von AGFA HealthCare und unterzeichnet zukunftsweisende Vereinbarung

MORTSEL, BELGIEN / ACCESS Newswire / 1. Juli 2025 / DASA (Diagnósticos da América S.A.) betreibt ein umfangreiches Krankenhausnetz in Brasilien und Argentinien, in dem mehr als 40 Marken von Gesundheitsdienstleistern vereint sind. Im Jahr 2024 kündigten DASA und Amil die Gründung eines Joint Ventures an, das 25 Krankenhäuser und über 4.400 Betten umfasst und DASA zur zweitgrößten Krankenhausgruppe in Brasilien macht. Mit 321 Niederlassungen in ganz Brasilien führt DASA mehr als 15,2 Millionen klinische Studien pro Jahr durch, betreut täglich 55.000 Patienten und verarbeitet monatlich rund 10 Millionen Tests – und festigt damit seine Führungsrolle als Gesundheitsversorger in der Region.

Nach einem eingehenden Evaluierungsverfahren entschied sich DASA für die Enterprise Imaging Platform von AGFA HealthCare. Zu den Schlüsselfaktoren im Entscheidungsprozess zählten Live-Vorführungen auf der HIMSS 2024 und der JPR 2024 sowie das von AGFAs örtlichem Partner Konimagem gestärkte Vertrauen. Ein entscheidender Moment waren Referenzbesuche bei Kunden in Chile, bei denen sich DASA von den greifbaren klinischen und betrieblichen Vorzügen der Enterprise Imaging Platform überzeugen konnte. Als langjähriger Nutzer von Picture Archiving Communications-Systemen und Radiologie-Informationssystemen wollte DASA sein IT-Ökosystem für die Bildgebung vereinheitlichen und fünf bestehende Systeme durch eine einzige, integrierte Plattform ersetzen.

Angesichts des Umfangs und der Komplexität des Projekts wurde die Einführung strategisch in Phasen unterteilt. Die erste dreiphasige Implementierung ist bereits im Gange; die Pläne für 2025 sehen eine potenzielle Ausweitung auf das gesamte DASA-Netzwerk vor, um bis zu 15 Millionen Studien pro Jahr zu unterstützen.

AGFA HealthCares Enterprise Imaging Platform der nächsten Generation wird die Art und Weise verändern, wie Kliniker Innovationen nutzen, und zugleich eine komfortablere und intuitivere Erfahrung im Bereich der gesamten Bildgebung ermöglichen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie Pixel Streaming, Workflow Orchestration, Augmented Intelligence, Interoperabilität und Cloud-Bereitstellung profitieren Radiologen von echter Bildtreue, sofortiger Zusammenarbeit und intelligenteren Arbeitsabläufen. Mit der Einführung der Enterprise Imaging Platform von AGFA HealthCare positioniert sich DASA nun als Innovationsführer in Lateinamerika und forciert damit den Wandel hin zu einer modernen, vernetzten Versorgung.