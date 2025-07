Durchschnittlich gut 1 400 Krankenhausbehandlungen wegen Hitze und Sonnenlicht pro Jahr

WIESBADEN (ots) - Extreme Hitze kann ein Gesundheitsrisiko sein. Hitzschläge,

Sonnenstiche und andere durch Hitze oder Sonnenlicht verursachte gesundheitliche

Schäden führten im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2023 zu gut 1 400

Krankenhausbehandlungen pro Jahr. Mit gut 800 Fällen lag die Zahl der

hitzebedingten stationären Behandlungen im Jahr 2023 unter dem langjährigen

Durchschnitt. In den letzten Jahren ging die Zahl der Krankenhausbehandlungen

wegen Hitze und Sonnenlicht tendenziell zurück. Dies liegt zum Teil an der

Covid-19-Pandemie, während der alle Krankenhausbehandlungen zurückgegangen

waren. Zudem könnte eine höhere Sensibilisierung der Bevölkerung für die

gesundheitlichen Gefahren von Hitze ein Grund für den Rückgang sein.



Höchste Zahl an hitzebedingten Krankenhausbehandlungen in den Jahren 2003 und

2015





Zu überdurchschnittlich vielen hitzebedingten Krankenhausbehandlungen kommt es

hierzulande in der Regel in Jahren mit vielen sogenannten Hitzetagen mit

Temperaturen von 30 Grad Celsius oder mehr. In den Jahren 2003, 2015 und 2018

zählte der Deutsche Wetterdienst (DWD) deutschlandweit im Durchschnitt die

meisten Hitzetage seit den 1950er Jahren. Die meisten stationär behandelten

Hitzeschäden gab es im Jahr 2003 mit 2 600 Fällen bei 19,0 Hitzetagen - gefolgt

von gut 2 300 hitzebedingten Krankenhausbehandlungen bei 17,6 Hitzetagen im Jahr

2015. 2018 gab es rund 1 600 hitzebedingte Krankenhausbehandlungen bei 20,4

Hitzetagen.



Als unmittelbare und hauptsächliche Todesursache werden Hitzeschäden mit

jährlich 22 Todesfällen im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2023 in der amtlichen

Todesursachenstatistik selten festgestellt. 2023 verstarben 37 Menschen an

Schäden durch Hitze und Sonnenlicht. Dazu zählen etwa Hitzschläge und

Sonnenstiche, Hautkrebs jedoch nicht. Sehr hohe Temperaturen lassen die

Sterblichkeit jedoch insgesamt steigen, da in vielen Fällen die Kombination aus

Hitze und Vorerkrankungen das Sterberisiko erhöht. So stiegen in von

Hitzeperioden geprägten Wochen die Sterbefallzahlen in der Vergangenheit oft an.



Methodische Hinweise:



Die Angaben zu Krankenhausbehandlungen basieren auf der Krankenhausstatistik,

jene zu den Todesfällen nach Todesursache auf der Todesursachenstatistik. Bei

den Daten aus der Krankenhausstatistik handelt es sich jeweils um die Zahl der

Behandlungsfälle. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, falls die

Patientin oder der Patient in einem Jahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnose

mehrfach stationär behandelt wurde.



Weitere Informationen:



Weiterführende Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze sowie

zur hitzebedingten Mortalität in Deutschland stellt das Robert Koch-Institut

(RKI) bereit.



