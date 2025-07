Deutlicher Anstieg bei Anzahl, regionale Unterschiede im Volumen

--------------------------------------------------------------

Vollständigen Marktbericht ansehen Hier den vollständigen Marktbericht ans

ehen

https://www.austriareal.com/marktberichte

--------------------------------------------------------------





Wien (ots) - Austria Real GmbH, Hotelmakler im DACH-Raum, veröffentlicht

Marktbericht: Vorarlberg, Niederösterreich und Steiermark als regionale

Gewinner.



Der österreichische Markt für Hotelimmobilientransaktionen zeigt sich laut dem

aktuellen Marktbericht der Austria Real GmbH , einem führenden

Hotelimmobilienmakler im DACH-Raum, differenziert: Während das Gesamtvolumen der

Asset Deals 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 4 % zurückging (von 258,5

Mio. ? auf 248,8 Mio. ? ), legte die Anzahl der Transaktionen deutlich um 32,5 %

zu - von 80 auf 106 Verkäufe .



Regionale Hotspots: Vorarlberg, Niederösterreich und Oberösterreich mit starkem

Wachstum



Die größten Gewinner im Jahresvergleich sind:



- Vorarlberg mit einem Anstieg des Transaktionsvolumens um +583 % (von 7,2 auf

49,3 Mio. ?) und einem Rekordwachstum bei der Transaktionsanzahl von +367 %

(von 3 auf 14).

- Niederösterreich : +104 % Volumenszuwachs (10,4 auf 21,1 Mio. ?),

Transaktionen: +117 % (6 auf 13).

- Oberösterreich : Volumen +95 %, Anzahl +267 %.



Auch die Steiermark zeigt eine starke Dynamik mit einem Transaktionsplus von

+133 % .



"Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass Regionen abseits der touristischen

Ballungszentren an Relevanz für Hotelinvestoren gewinnen", so ein Sprecher der

Austria Real GmbH .



Rückgänge in traditionellen Märkten wie Wien und Salzburg



Im Gegensatz dazu verzeichneten einige etablierte Tourismusregionen deutliche

Rückgänge:



- Wien : Transaktionsvolumen -58 % (72,6 auf 30,7 Mio. ?), Transaktionsanzahl

konstant (6).

- Salzburg : Volumen -62 %, Anzahl -33 %.

- Burgenland : Volumen -61 %, Anzahl -25 %.



Diese Entwicklungen deuten auf eine Konsolidierungsphase in gesättigten Märkten

hin.



Stabilität in Tirol und Kärnten



- Tirol bleibt trotz eines Rückgangs bei den Transaktionen (-15 %) mit einem

stabilen Volumen von rund 79,8 Mio. ? (+3 %) weiterhin stärkster

Hotelinvestmentmarkt.

- Kärnten legt moderat zu: Volumen +38 % , Transaktionen +18 % .



Tourismus in Österreich mit Rekordzahlen



Begleitend zur Marktentwicklung setzt der österreichische Tourismus neue

Maßstäbe:



- 154 Mio. Nächtigungen im Jahr 2024 - +2,1 % gegenüber 2023 und erstmals über

dem Vorkrisenniveau von 2019 (+1 %).

- Städtetourismus boomt : 2024 wurden 27,48 Mio. Nächtigungen verzeichnet - ein

neuer Höchstwert nach 25,98 Mio. im bisherigen Rekordjahr 2019.

- Wien erzielte allein 18,86 Mio. Nächtigungen - ein Plus von 9 % gegenüber dem

Vorjahr.

- Tirol und Salzburg vereinen über 50 % aller Nächtigungen.

- 75 % der Übernachtungen wurden durch internationale Gäste generiert.

- Ankünfte : 46,7 Mio. Gäste (+3,3 %).



Fazit



"Der österreichische Hotelimmobilienmarkt ist in Bewegung. Der signifikante

Anstieg der Transaktionsanzahl zeigt eine hohe Marktaktivität, vor allem in

aufstrebenden Regionen", resümiert die Austria Real GmbH. Während klassische

Märkte wie Wien und Salzburg konsolidieren, entstehen neue Investitionschancen

in Bundesländern mit bisher geringerem Fokus.



Vollständigen Marktbericht ansehen Hier den vollständigen Marktbericht ansehen

(https://www.austriareal.com/marktberichte)



Pressekontakt:



Austria Real GmbH

Telefon: +43 12632555

E-Mail: mailto:info@austriareal.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180206/6066800

OTS: Austria Real GmbH