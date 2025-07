BearingPoint baut Partnerteam in Deutschland weiter aus (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Vier neue Partnerinnen und Partner unterstreichen dieWachstumsambitionen im größten Markt des UnternehmensDie Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Führungsteam inDeutschland durch interne Beförderungen um vier Partnerinnen und Partnererweitert. Damit bekräftigt BearingPoint die Wachstumsambitionen für seinengrößten Beratungsmarkt. Deutschland war mit 483 Millionen Euro Umsatz und 1.885Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2024 der größte Markt für BearingPoint.Der Wachstumstrend setzt sich im laufenden Geschäftsjahr fort.Iris Grewe, Vorsitzende der deutschen Geschäftsführung bei BearingPoint: "Ichbin stolz darauf, dass wir vier langjährige Kolleginnen und Kollegen aus unsereneigenen Reihen in die Partnerschaft aufnehmen können. Sie haben in ihrerbisherigen Laufbahn bewiesen, dass sie unsere Kunden auf ihrem Weg durchkomplexe Veränderungsprozesse mit Kompetenz und Vertrauen begleiten. Mit derErweiterung unseres Partnerteams in Deutschland bauen wir gezielt unsereBeratungsstärke in bestimmten Dienstleistungsbereichen weiter aus. Die neuenPartner gehen gemeinsam mit unseren Kunden dringende strategische und operativeFragestellungen im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum anund setzen damit Impulse für die Zukunftsfähigkeit in den verschiedenenBranchen."Die neuen Partnerinnen und Partner in Deutschland auf einen Blick:Wilfried Fritz(https://www.bearingpoint.com/en/about-us/meet-our-people/wilfried-fritz/)Standort: HamburgBei BearingPoint seit: 2016Ausbildung: Master of Commerce (MCom) in WirtschaftsinformatikGeschäftsfokus: IT Strategy & SourcingMit mehr als 15 Jahren Erfahrung als IT-Berater hat Wilfried Fritz zahlreicheProjekte in unterschiedlichsten Branchen in Europa, Asien und den USAerfolgreich durchgeführt. Seit seinem Einstieg bei BearingPoint im Jahr 2016 hater das Beratungsangebot im Bereich IT-Strategie & Sourcing kontinuierlichweiterentwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen der Kunden gerecht zuwerden. Innovation und die Entwicklung von Assets stehen dabei im Mittelpunkt -sie ermöglichen es, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Durchdie Verbindung von Thought Leadership mit fundierter Expertise in der Steuerungkomplexer IT-Sourcing-Initiativen schaffen Wilfried Fritz und sein Teammessbaren Mehrwert für Unternehmen.Das sagt Wilfried Fritz über seine Ziele:"Mein Ziel ist es, als verlässlicher Berater greifbaren Mehrwert für unsereKunden zu schaffen - durch die Entwicklung zukunftsfähiger