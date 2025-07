Fünf-Prozent-Ziel der NATO: Diese Aktien könnten profitieren!

Auf ihrem jüngsten Gipfel hat die NATO eine weitreichende Entscheidung getroffen: Bis 2035 sollen die Verteidigungsausgaben deutlich steigen – auf bis zu 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Mitgliedstaaten. Davon sollen mindestens 3,5 Prozent direkt in militärische Fähigkeiten fließen, der Rest in sicherheitsrelevante Infrastruktur oder Cyberabwehr. Für Rüstungskonzerne bedeutet dies enorme Wachstumschancen, insbesondere in Europa.

Ein Unternehmen, das direkt vom Investitionsschub profitieren dürfte, ist der deutsche Konzern. Bereits im ersten Quartal 2025 legte der Umsatz im Rüstungsbereich um 73 Prozent zu. Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein Wachstum von bis zu 30 Prozent. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn um mehr als 180 Prozent verteuert.

Rheinmetall erweitert seine Kapazitäten – unter anderem durch die Umrüstung von Standorten in Berlin und Neuss für die Produktion von Panzertürmen und Munition. Vor allem Kampfpanzer, Artillerie und Präzisionsmunition sind gefragt. Laut dem Strategieprofessor António Alvarenga von der Nova School of Business and Economics ist Rheinmetall für die erwarteten Land- und Luftsystem-Aufträge aus Europa optimal positioniert.

Aufträge für den Luftraum: Airbus, BAE & Co

Auch im Luftfahrtsektor stehen große Programme bevor: Die Modernisierung alter Kampfjets, der Aufbau von Drohnenflotten und die Entwicklung neuer Trainingssysteme sind zentrale Themen. Hersteller wie Airbus, BAE Systems, Dassault Aviation, Leonardo und Saab könnten hier Milliardenaufträge erhalten. Alvarenga rechnet damit, dass allein der Ersatz alter Kampfjets im kommenden Jahrzehnt Umsätze im dreistelligen Milliardenbereich auslösen könnte.

Die Analysten der Metzler Bank sehen Airbus als einen der aussichtsreichsten Werte im europäischen Industriesektor mit einem aktualisierten Kursziel von 198 Euro.

MBDA, Fincantieri und Rolls-Royce sind Spezialanbieter

Im Bereich präziser Langstreckenwaffen sei die Auswahl in Europa begrenzt, erklärt Linus Terhorst vom britischen Royal United Services Institute gegenüber CNBC. Das spiele Unternehmen wie MBDA in die Karten, ein Raketenspezialist, der als Gemeinschaftsunternehmen von Airbus, BAE Systems und Leonardo agiert.

Auch zur See gibt es Bewegung: So erhielt der italienische Schiffbauer Fincantieri kürzlich einen Auftrag über 700 Millionen Euro für zwei neue Marineschiffe. Zulieferer wie Rolls-Royce (Marinesparte) oder Wärtsilä könnten vom erhöhten Bedarf an Antriebssystemen, Elektronik und Stahl profitieren.

Zusätzlich punktet Rolls-Royce mit einem neuen Projekt: Das Unternehmen wurde mit dem Bau des ersten britischen Mini-Atomreaktors (SMR) beauftragt. Die Deutsche Bank hob daraufhin das Kursziel um fast 9 Prozent an und sieht weiteres Potenzial in Ländern wie Schweden oder Tschechien, wo ähnliche Reaktoren geplant sind.

Cyberabwehr und KI als neue Verteidigungslinie

Neben konventioneller Rüstung rücken auch digitale Fähigkeiten in den Fokus. Alvarenga zufolge könnten Anbieter wie Thales, Aliter Technologies oder CybExer Aufträge für Netzwerksicherheit, automatisierte Bedrohungserkennung und geschützte Cloud-Infrastrukturen erhalten.

Auch US-amerikanische Cybersecurity-Konzerne wie Palo Alto Networks und CrowdStrike erhoffen sich neue Marktchancen in Europa. Über NATO-finanzierte Programme könnten sie stärker Fuß fassen und ihre Präsenz ausweiten.

Fazit:

Die Ankündigungen der NATO markieren eine historische Zäsur in der europäischen Verteidigungspolitik mit weitreichenden Folgen für die Industrie. Ob Land, Luft, See oder Cyberspace: Der Auftragsboom dürfte sich über Jahre erstrecken. Wer frühzeitig die richtigen Aktien identifiziert, könnte von dieser geopolitisch motivierten Investitionswelle profitieren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion