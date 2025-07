Goldman erwartet Dreifach-Cut für die Fed – Trump fordert 1 Prozent!

Ausschlaggebend für den Kurswechsel sind laut Goldman vor allem die schwächeren Arbeitsmarktdaten und eine geringere Inflationswirkung der von Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. "Wir vermuten, dass die Fed-Führung unsere Einschätzung teilt, dass die Zölle nur einen einmaligen Effekt auf das Preisniveau haben werden", schrieben die Analysten in ihrer Mitteilung. Ursprünglich hatten sie befürchtet, dass die Sommerzölle einen früheren Zinsschritt verhindern könnten.

Wie das Institut am Montag mitteilte, rechnen die Ökonomen nun mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte – im September, Oktober und Dezember. Noch vor wenigen Wochen hatte Goldman lediglich eine Senkung im Dezember prognostiziert.

Trump selbst macht derweil weiter massiv Druck auf die Federal Reserve. Am Montag veröffentlichte er eine mit handschriftlichen Kommentaren versehene Liste internationaler Leitzinsen, die er Fed-Chef Jerome Powell zugesendet hatte. Darin forderte er einen US-Zinssatz "zwischen dem japanischen Zinssatz von 0,5 Prozent und dem dänischen von 1,75 Prozent". Er warf Powell einmal mehr vor, "wie immer zu spät" zu handeln. In sozialen Medien legte Trump nach:

"Sie sollten den Zinssatz deutlich senken. Es gehen Hunderte von Milliarden verloren."

In derselben Nachricht bezeichnete er die Rolle des Fed-Chefs als "einen der einfachsten, aber prestigeträchtigsten Jobs in Amerika". Der Notenbank warf er vor, sie habe "versagt". Ein Leitzins von 1 Prozent sei angemessen, so Trump.

Tatsächlich lag der US-Leitzins von 1 Prozent historisch meist in Phasen schwachen Wachstums oder während rezessiver Entwicklungen. Aktuell bewegt sich die Inflation jedoch über der Zwei-Prozent-Marke, während die Arbeitslosenquote weiterhin niedrig bleibt. Deshalb zögern die Währungshüter bislang mit weiteren Zinsschritten. Auch am Montag betonten mehrere Vertreter der Notenbank, man wolle zunächst abwarten, wie sich die wirtschaftlichen Daten entwickeln.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte, dass er weiterhin nur eine Zinssenkung im laufenden Jahr erwartet. "Ich denke, wir können es uns eigentlich leisten, geduldig zu sein, da die Arbeitsmärkte recht stabil sind", sagte Bostic auf einer Veranstaltung von Market News International. Er rechne zwar mit weiteren Preisanpassungen, sehe aber keinen unmittelbaren Handlungsdruck.

Spannend bleibt die Personalie Powell

Dessen Amtszeit endet im Mai 2026. Zwar kann Trump den Fed-Chef nicht einfach aus politischen Gründen entlassen, er forderte Powell jedoch kürzlich öffentlich zum Rücktritt auf. US-Finanzminister Scott Bessent arbeitet bereits an einem Nachfolgeplan. In einem Interview mit Bloomberg sagte Bessent, man prüfe, ob der im Januar frei werdende Sitz im Gouverneursrat "möglicherweise in eine Vorsitzrolle überführt" werden könnte, sobald Powell ausscheidet. Damit dürfte eine frühzeitige Ernennung eines sogenannten Schattenvorsitzenden vom Tisch sein.

Als mögliche Nachfolger gelten unter anderem der amtierende Gouverneur Christopher Waller sowie der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh. Während Waller bereits an den geldpolitischen Sitzungen teilnimmt, müsste Warsh auf die Nominierung und Bestätigung durch den Senat warten.

Ob es tatsächlich zu einem Kurswechsel bei den Zinsen kommt, hängt laut Beobachtern entscheidend von den Wirtschaftsdaten im Sommer ab. Neue Arbeitsmarktzahlen für Juni werden bereits an diesem Donnerstag erwartet, neue Inflationsdaten folgen in der kommenden Woche. Am 9. Juli endet zudem die derzeitige Aussetzung einiger von Trumps Zöllen. Ob diese verlängert oder verschärft werden, könnte ein weiterer Impuls für die Zinspolitik werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion