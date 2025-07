Siemens Energy drehen nach Rekordhoch knapp unter 100 Euro ab

Ihadana schrieb 18.06.25, 14:10

Aus meiner Sicht, klar verkaufen, ggf. auch short gehen! Aktuelle Kurse wird es die nächsten Jahre nicht so schnell wieder geben. Wobei ich das auch schon bei 75€ gedacht habe. So what. So jetzt werde ich mir wieder den Unmut der „SE – kann nur Steigen community“ zuziehen. Hab mal ein erste Short -Position aufgebaut, irgendwann muss auch die beste Partie ein Ende haben.