UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit Blick auf das dritte Quartal auf "Buy" belassen. Das werde für den Pharmakonzern ein geschäftiges Vierteljahr, schrieb Colin White in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Denn es stünden Phase-3-Daten zu gleich fünf in der Testphase befindlichen Medikamenten auf der Agenda./bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 23:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 23:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 119,3EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.