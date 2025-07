Silber schwach - Kommt jetzt das böse erwachen?

Der Silber-Future an der CME verlor in der vergangenen Woche leicht –0,48 % und schloss am Freitag bei 36,165 USD je Unze. Zwar konnte der Kurs im Wochenverlauf

kurzfristig über 37 USD steigen und damit nochmals das 13-Jahreshoch vom 18. Juni (37,30 USD) bestätigen, gab die Gewinne jedoch am Donnerstag und Freitag vollständig wieder ab.

Mein Tipp: Wenn es um Ihre Trades geht, sollten Sie auf seriöse Partner setzen! Ich empfehle SMARTBROKER+

Der Rücksetzer erfolgte im Zuge einer Konsolidierung im gesamten Edelmetallsektor – begünstigt durch abnehmende geopolitische Spannungen (Waffenruhe zwischen

Israel und Iran) und Fortschritte im US-chinesischen Handelsdialog. Gleichzeitig belastete eine geringere Nachfrage nach sicheren Häfen vor dem Hintergrund positiver Wirtschaftsnachrichten das kurzfristige Momentum.

Trotz des Rückgangs bleibt der Aufwärtstrend intakt: Die Märkte preisen weiterhin mehrere Zinssenkungen der Fed ein – unterstützt durch schwache US-Daten bei Konsumausgaben, Einkommen und einem nach unten revidierten BIP.

Auf der spekulativen Seite kam es laut aktuellen COT-Daten zu leichten Positionsanpassungen: Die Netto-Long-Positionen der Spekulanten wurden leicht reduziert, liegen

mit über 60.000 Kontrakten jedoch weiterhin auf hohem Niveau – ein Zeichen anhaltend bullischer Grundstimmung.