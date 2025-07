BleeqUp präsentiert revolutionäre KI-Fahrradbrille auf der Eurobike 2025

FRANKFURT, Deutschland, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- BleeqUp, eine Marke für KI-gestützte Outdoor-Sporttechnologie, stellte auf der Eurobike 2025 seine bahnbrechende BleeqUp Ranger vor. Die BleeqUp Ranger wird als die erste 4-in-1-KI-Radfahrerbrille gepriesen und integriert wesentliche Funktionen für Radfahrer sowie für Läufer: Schutzgläser, eine KI-gesteuerte POV-Action-Kamera, Echtzeit-Walkie-Talkie-Kommunikation und einen offenen Kopfhörer, der die Ohren umschließt – und das alles in einem schlanken, leichten Design.

Das Herzstück der Brille ist eine fortschrittliche Action-Kamera, die bis zu einer Stunde lang 1080p-Videos aufnehmen kann. In Verbindung mit einer optionalen Helmbatterie oder einem Rücklicht kann die Aufnahmezeit auf bis zu 4 Stunden verlängert werden. Die KI-gestützte Videobearbeitung hebt automatisch die wichtigsten Momente hervor, während die immersive Stabilisierung für reibungslose, professionell aussehende Aufnahmen von jeder Fahrt sorgt.

Kommunikation und Audio werden mit dem offenen Audiosystem der BleeqUp Ranger neu definiert, das mit zwei dynamischen und xMEMS-Treibern für kristallklaren Sound und effektive Windgeräuschunterdrückung sorgt. Dies ermöglicht die Nutzung von Walkie-Talkies sowie Anrufen im Freisprechbetrieb und erhält das unerlässliche Situationsbewusstsein. Die Brille, die mit dem Snapdragon-W5-Chipsatz von Qualcomm ausgestattet ist, bietet außerdem eine Freisprechfunktion sowie eine Google-Maps-Navigation, sodass Radfahrer sicher und verbunden bleiben sowie jedes Abenteuer festhalten können.

„Wir sind begeistert, an der Eurobike teilzunehmen, einer wichtigen Veranstaltung, um mit Branchenführern und leidenschaftlichen Fahrern in Kontakt zu treten", sagte Derek Wu, Gründer und Geschäftsführer von BleeqUp. „Mit der BleeqUp Ranger können Radfahrende ihre Fahrten in aller Ruhe dokumentieren, egal ob sie landschaftliche Eindrücke festhalten, extreme Stunts zeigen oder Fahrten zur Sicherheit aufzeichnen."

Die BleeqUp Ranger wurde erstmals auf der MWC im Februar 2025 für ihr innovatives Design und ihre leistungsstarken Funktionen gelobt, die Radfahrenden ein neues und bequemes Erlebnis bieten. Diese Anerkennung wurde im April fortgesetzt, als BleeqUp Ranger mit dem Red Dot Award für Produktdesign 2025 ausgezeichnet wurde.

BleeqUp wurde 2022 gegründet und ist ein KI-gestütztes Outdoor-Sporttechnologie-Startup, das sich der Verbesserung von Erlebnissen für professionelle Abenteurer beim Radfahren, Laufen, Bergsteigen sowie Skifahren widmet. BleeqUp revolutioniert Outdoor-Aktivitäten durch intelligente, stylische Brillen, welche die Leistung und Konnektivität steigern.

