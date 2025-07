Keine Nvidia-Chips? Diese chinesischen Hersteller wollen ihre Chance nutzen

Die USA haben die Exportrestriktionen für Halbleiter seit 2023 weiter verschärft. Neueste Regelungen verbieten die Ausfuhr von Nvidias H20-Chips nach China. Chinesische KI-Chip-Designer wie Moore Threads und MetaX sind zunehmend auch vom Zugang zu modernen Fertigungstechnologien globaler Foundries wie TSMC abgeschnitten. Moore Threads wurde Ende 2023 sogar auf die US-Entity-Liste gesetzt, was eine Zusammenarbeit mit TSMC unmöglich macht.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Beide Unternehmen wollen aus der Not eine Tugend machen und sehen die Möglichkeit, sich als führende Anbieter von GPUs zu etablieren, die für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und anderen hochmodernen Anwendungen unabdingbar sind. Die Börsengänge unterstreichen Chinas Bestrebungen, eigene "Chip-Champions" zu schaffen, um sich weniger von ausländischen Unternehmen abhängig zu machen, besonders im Hinblick auf die restriktiven Maßnahmen der USA.

Moore Threads erklärte, dass die Einschränkungen den Druck auf chinesische Firmen verstärken, eigene Lösungen zu entwickeln. Auch MetaX sieht in den geopolitischen Spannungen eine Gelegenheit, engere Beziehungen zu lokalen Kunden und Zulieferern aufzubauen. "Der Bedarf an inländischen GPU-Produkten wächst", so die Aussage des Unternehmens.

Insgesamt könnten die beiden Notierungen 12 Milliarden Yuan (rund 1,65 Milliarden US-Dollar) an Kapital auf dem technologieorientierten STAR-Markt der Börse Shanghai einsammeln. Moore Threads plant, 8 Milliarden Yuan aufzubringen, während MetaX auf 3,9 Milliarden Yuan hofft.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 139,15 $ , was einem Rückgang von -11,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer