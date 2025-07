F/G/M Automobil GmbH Franz Graf Mettchen und Endres-Gruppe Oranienburg fusionieren zu neuem Mobilitäts-Champion der Hauptstadtregion (FOTO)

Fürstenwalde/Oranienburg (ots) - F/G/M Mettchen Müller GmbH ist größter

inhabergeführter Mercedes-Händler der Hauptstadtregion / über 630 Mitarbeitende

/ Unternehmen verantwortet 250 Millionen Euro Umsatz pro Jahr



Zwei etablierte Namen, ein gemeinsames Ziel: Die F/G/M Automobil GmbH Franz Graf

Mettchen und die Endres Gruppe schließen sich zusammen. Mit Wirkung zum 1. Juli

2025 bündeln beide Unternehmen ihre Kräfte unter einem neuen Dach. Es entsteht

ein schlagkräftiger Mercedes-Benz Partner mit über 630 Mitarbeitenden, einer

gemeinsamen DNA und einem klaren Fokus auf Servicequalität, Kundennähe und

Zukunftsfähigkeit. Die neue Gruppe zählt zu den größten inhabergeführten

Mercedes-Benz Partnern im Osten Deutschlands.





"Autoverkauf heißt schon lange nicht mehr: Kunden beraten, Vertrag abschließen,fertig. Es heißt verstehen, begleiten und begeistern - online wie offline, mitHandschlag oder mit einem Klick. Genau das können wir künftig auf einem neuenNiveau anbieten", sagen Torsten Diehl und Leon Müller, die Köpfe hinter derFusion. Beide werden das neue Unternehmen künftig als Geschäftsführer leiten.Diehl übernimmt die Rolle des Sprechers der Geschäftsführung und verantwortetdie Unternehmensbereiche Finanzen und Service. Müller ist für den Vertrieb derFahrzeuge verantwortlich.Zusammen wachsen, gemeinsam gestaltenMit fünf Standorten in Fürstenwalde, Erkner, Frankfurt (Oder), Luckenwalde undKönigs Wusterhausen bringt F/G/M umfassende Vertriebsstärke für Mercedes-BenzPKW und Transporter ein. Im Service-Bereich kommen LKW, Unimog, Evobus und smarthinzu. Die Endres Gruppe ergänzt das Portfolio um zusätzliche Vertriebs- undServicestandorte in Berlin, Hennigsdorf, Oranienburg, Prenzlau und Strausberg -darunter die jüngst akquirierten Gesellschaften K.I.B. und BTS, die alsspezialisierte Mercedes-Benz Werkstätten für Nutzfahrzeuge, Busse und Vermietungoperieren. Ebenso im Portfolio: Servicestandorte für eine große Möbelhauskettein Barsbüttel, Günthersdorf, Köln, Langenselbold und Waltersdorf.Leon Müller sagt zu den Herausforderungen der Automobilbranche: "Unsere Kundenerwarten heute ganzheitliche Lösungen - vom Leasingangebot bis zur App. Siewollen digital, agil und unkompliziert begleitet werden. Genau das können wirkünftig in der gesamten Region verlässlich abbilden." Und Torsten Diehl ergänzt:"In der täglichen Werkstattarbeit entscheiden Millimeter - und genauso präzisesind unsere Ansprüche an Prozesse, Abläufe und Kundenkontakt. Die Fusion erlaubtuns, noch zielgerichteter zu investieren, auszubilden und zu modernisieren."Synergien mit Substanz