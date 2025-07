Renk will hochskalieren und erwartet 2200 Panzeraufträge für die Bundeswehr

Der Getriebespezialist Renk rechnet mit Großaufträgen aus Deutschland – und drängt zugleich auf eine Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie. "Ausgehend von unseren Simulationen rechnen wir damit, dass die Bundeswehr bis 2035 bis zu 1000 neue Radpanzer brauchen wird. Hinzu könnten jeweils bis zu 600 neue Kampf- und Schützenpanzer kommen", sagte CEO Alexander Sagel dem Handelsblatt. Der Renk-Chef rechnet mit ersten Aufträgen ab Anfang 2026.

Renk investiert rund 500 Millionen Euro in den Ausbau seiner Kapazitäten. Bereits heute sei das Werk in Augsburg um 50 Prozent hochgefahren worden, eine zweite Schicht sei vorbereitet. Auch andere Standorte – etwa in Rheine oder Frankreich – könnten künftig stärker in die Serienfertigung einbezogen werden. "Wir gehen jetzt von der Manufaktur- in die Serienfertigung über", so Sagel.