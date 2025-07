Daniela Mehner leitet ab 1. Juli die Quirin Privatbank in Frankfurt (FOTO)

AristideSaccard schrieb 06.06.25, 18:06

HV der quirin, meine unmaßgeblichen Aufzeichnungen

Bestes Jahr der Firmengeschichte, trotz allgemeinen realwirtschaftlichen Gegenwindes (Trump, Ukraine) in 2024. Jahresüberschuß von 13,9 Mio der in Divi von 16 Cent mündet, kopfgerechnet die Hälfte des JÜ wird ausgeschüttet, da kann wohl jeder mit leben. Zinsüberschuß und Provisonen erfreulich angestiegen. Eigenkapital bei 84 Mio (plus 11 %).

1059 Neukunden bei quirin (AuM im Durchschnitt bei etwa 500 k pro Kunde), Kunden insgeamt bei 13,5 k, AuM 6,7 Mrd bei 350 Mio Nettozufluss. Ähnlich hoch wie 2023, damals aber im wesentlichen Tagesgeldkunden, 2024 das meiste Investition am Kapitalmarkt.

quirion mit Ende 12/24 91 k Kunden mit 2,7 Mrd AuM. Netto war zwar in 2023 wesentlich höher (847 Mio), damals viel ins Tagesgeld gegangen, 2024 aber Zufluss am Kapitalmarkt investiert.

Zusammen 105 k Kunden mit 9,5 Mrd AuM, in den letzten Veranstaltungen wurde auch immer der aktuelle Stand zum 31.5. mitgeteilt, dieses Jahr leider nicht, gab aber eine entsprechende Frage, da war ich aber bei der Antwort doch schon darußen beim Kaffee. wer es mitbekommen hat, bitte gern die Antwort auf die Frage posten.

Kapitalmarktgeschäft im schwachen Umfeld gut geschlagen, CIR von 86 % auf 76 % gesenkt, 2025 leichte Verbesseerung erwartet, aber aktuell unverändert Gegenwind (Unsicherheit Politik), man habe Luxemburg als Markt erschlossen.



Ziel bis 2030 10 Mrd AuM mit 25 k Kunden (quirin), neue Einheit "solutions", es gibt wohl wirklich gute Werbefilme zum Thema Erben/Vererben, ist ja ein Thema mit Zukunft. Änderungen der Preismodelle, springt sicher der eien oder andere Kunde ab, ingesamt aber mehr Chancen als Risiken, gibt auch einen Bereich wo Kunden Aktien, die sie mit in die Vermögensverwaltungen in ein beratungsfreies Depot einbringen und handeln können, wenn ich es recht verstanden habe fallen diese Lieblingsstücke der Kunden dann nicht unter das Kostenmodell.



Frage: Sechs Fragesteller, alle zum Inhalt, niemand mit redundaten oder schwachsinnigen Fragen. Es wurde Kritik an der IR laut, fehlender klar ersichtlicher Anpsrechpartner, soll verbessert werden. Habe sich die Trump-Show im April ausgewirkt? AuM sei tatsächlich kurzfristig um 300 Mio gesunken, dementsprechend auch Erträge, Effekt aber kurzfristig. Quirin Kunden würden erfahrungsgemäß Rücksetzer zum Aufstocken nutzen, quirion Kunden (da fehlt dann wohl der persönliche Anprechpartner) sein allerdings eher nervös gewesen.

Frage nach Research: Beispiel Mister Spex, von quirin an die Börse gebracht, Kursverlust 95 %, in 2023 noch eine positive Studie veröffentlicht, das würde doch Reputaion kosten. Exkurs des AR-Vorsitzenden: Die drei Gründer (nämlich er und die beiden Vorstände) seien seinerzeit mit nicht mehr als der Planung für einen neues Banking in der Vermögensverwaltung angetreten und hätten (hier denken wir jetzt mal an scalable oder Trade Republic) leider keine Kapitalausstattung von Hunderten Mio gehabt, das Investmentbanking habe über Jahre die Kosten für den Aufbau der Bank eingespielt.

Wie man 25 k Kunden quirin und 300 k Kunden quirion erreichen wolle? Große Herausforderung, so habe etwa die Commerzbank in der Vermögensvewaltung etwa 40 k Kunden in diesem Bereich. Man wolle sich klarer von Scalable und Trade Republic abgrenzen, die neue App werde kommen, technisches Layout besser, mobile first strategy. Kinderdepot, mit dem ein Konkurrent gerade komme, habe man bereits.

Theoretisch hätte man bei quirion den break even ereicht, Aquise von Neukunden koste aber natürlich weiter Geld.

KE 2,5 Mio € bei quirion, war im Frageteil ganz zum Schluß, auch hier Frage an die Community: hat jemand was von mitbekommen?

Übernahme von "Third Eye": man erwarte von der Übernahme Einfluss auf die Gesellschaft und Fachwissen



Wie schon geschrieben, alle Fragesteller sehr gut, ein junger Mann von "Affiliato" mit etlichen bohrenden wie sachkenntnisreichen Fragen stach aus den guten Fragern noch heraus.