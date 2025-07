Wohnimmobilien verteuern sich im 2. Quartal um 0,8 Prozent - Markt zeigt sich stabil

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der neuen Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 2. Quartal 2025:- Fortgesetzter Anstieg: Wohnimmobilien im Bestand verteuerten sichdeutschlandweit um 0,8 Prozent- Angebotspreise für Wohnungen erhöhten sich in 12 der 15 größten Städte - inder Spitze um 4,1 Prozent- Schwächere Entwicklung bei Häusern: Verteuerung in 7 von 15 Städten um bis zu2,7 Prozent- Kaufinteressenten stellen sich auf neues Zinsumfeld ein - Kreditvergabe steigttrotz hoher ZinsenDer deutsche Immobilienmarkt war auch im 2. Quartal 2025 von moderatenPreissteigerungen geprägt. Die Angebotspreise von Wohnimmobilien im Bestandlegten zwischen April und Juni deutschlandweit um durchschnittlich 0,8 Prozentzu und damit etwas langsamer als im 1. Quartal (+1,2 Prozent).Eigentumswohnungen verteuerten sich um 1,1 Prozent auf 3.193 Euro proQuadratmeter, Einfamilienhäuser um 0,3 Prozent auf 2.780 Euro. Trotz derjüngsten Anstiege befinden sich die aktuellen Angebotspreise von Wohnimmobilienimmer noch um durchschnittlich 6,7 Prozent unter dem Allzeithoch vom Juni 2022.Das geht aus der neuen Ausgabe des immowelt Preiskompass für das 2. Quartal 2025hervor. Darin wurde analysiert, wie sich die Angebotspreise vonEigentumswohnungen und Einfamilienhäusern in Deutschland und den 15 größtendeutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern verändert haben."Das derzeitige Marktumfeld bietet trotz leicht steigender Preise weiterhin einsehr gutes Zeitfenster für Käufer", sagt immowelt Geschäftsführer Dr. RobertWagner . "Die Konkurrenz am Markt ist nicht annähernd so hoch wie während derBoomjahre und Verkäufer zeigen sich verhandlungsbereiter. Wer jetzt kauft, hatdeutlich mehr Spielraum bei Preisgesprächen als noch vor einigen Jahren."Wohnungspreise legen in 12 der 15 größten Städten zuDie Angebotspreise für Eigentumswohnungen verzeichneten in Deutschlands größtenStädten überwiegend moderate Anstiege. Am deutlichsten verteuerte sich derQuadratmeter von Bestandswohnungen in Bremen (+4,1 Prozent auf 3.145 Euro) undDresden (+3,1 Prozent auf 2.744 Euro). Beide Städte bleiben auch dank ihresvergleichsweise niedrigen Preisniveaus für Käufer attraktiv.In den hochpreisigen Metropolen fielen die Preissteigerungen dagegen verhalteneraus. In München verteuerten sich Bestandswohnungen um 1,3 Prozent auf 8.235 Europro Quadratmeter, in Berlin um 1,6 Prozent auf 4.856 Euro. Beide Städteverzeichnen damit leicht höhere Wachstumsraten als im Vorquartal. In Hamburg(+1,2 Prozent auf 5.936 Euro) und Frankfurt (+1,8 Prozent auf 5.681 Euro)