Allianz Trade kooperiert mit Stripe im B2B-E-Commerce

Hamburg (ots) - Allianz Trade (https://www.allianz-trade.com) , der weltweit

führende Warenkreditversicherer, und Stripe

(https://stripe.com/en-se/newsroom/information) , das Unternehmen für

programmierbare Finanzdienstleistungen, kooperieren und transformieren den

Order-to-Cash-Prozess für Unternehmen im B2B-E-Commerce-Ökosystem. Durch die

Kombination von Risikomanagement, sicheren Zahlungen und Digitalisierung der

Abläufe ermöglicht die Zusammenarbeit es B2B-Händlern und Marktplätzen, den

gesamten Prozess zu automatisieren, abzusichern und zu optimieren - vom Eingang

einer Bestellung und ihrer Validierung bis hin zum Zahlungseingang.



Beseitigung des Engpasses bei B2B-Zahlungen





Allianz Trade ist überzeugt: Im B2B-E-Commerce ist der Order-to-Cash-Prozess oftlangsam, fragmentiert und riskant. Manuelle Bestellvalidierungen, unsichereKreditwürdigkeit der Kunden, Abrechnungsstreitigkeiten und verzögerte Zahlungenkönnen zu Cashflow-Störungen und frustrierten Vertriebsteams führen.Diese Herausforderung zu bewältigen und B2B-E-Commerce-Akteuren ein nahtloses,sicheres und vollständig digitales Zahlungserlebnis zu bieten, ist das Ziel desweltweit führenden Warenkreditversicherers. Die Lösung? Die Integration derStripe-Funktionen in Allianz Trade pay(https://www.allianz-trade.com/en_global/our-solutions/allianz-trade-pay.html) ,die Zahlungslösung von Allianz Trade, die eine breite Palette vonDienstleistungen für B2B-E-Commerce-Aktivitäten bietet.Optimierung des Order-to-Cash-Prozesses mit Allianz Trade + Stripe"Mit Allianz Trade pay decken wir bereits die meisten Schritte desOrder-to-Cash-Prozesses ab. Wir sichern die Bestellvalidierung mitEchtzeit-Risikobewertung und sofortiger Kreditversicherung, unterstützen dieRechnungsstellung mit flexiblen Zahlungsbedingungen und optimieren denZahlungseingang bis hin zur möglichen Entschädigung, falls erforderlich. Jetzt,mit der Integration von Stripe in unsere Lösung, läuft alles schneller. Wirverbessern den Zahlungseingang und die Abstimmung, sodass B2B-E-Commerce-Akteureihren Order-to-Cash-Prozess besser verwalten können, um ihren Umsatz weltweit zusteigern und gleichzeitig ihren Cashflow zu schützen", erklärt François Burtin,Global Head of E-Commerce bei Allianz Trade.Die Funktionsweise: Sobald die Zahlungsbedingungen gewährt und die Rechnungausgestellt sind, löst Allianz Trade automatisch SMS- und E-Mail-Erinnerungenmit einem Stripe-Zahlungslink aus. Käufer können sofort bezahlen, und das Systemstimmt die Zahlungen automatisch ab. Verkäufer erhalten zudem Zugang zu einem