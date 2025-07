Inflation gebändigt? – Märkte setzen auf EZB-Zinssenkung im Herbst

Ein Blick auf die vier größten Volkswirtschaften des Euroraums zeigt ein gemischtes Bild: Während in Deutschland die Inflation zurückging und in Italien stabil blieb, legte sie in Frankreich und Spanien leicht zu. Der Durchschnitt für die gesamte Eurozone bewegt sich damit weiter in Richtung des angestrebten Preisniveaus.

Das stärkt die Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die EZB. Viele Analysten rechnen damit, dass die Notenbank im 3. Quartal erneut an der Zinsschraube dreht – möglicherweise bereits im September.

EZB-Chefökonom Philip Lane deutete im Gespräch mit CNBC an, dass der geldpolitische Straffungskurs vorerst beendet sei. "Wir glauben, dass der letzte Zyklus abgeschlossen ist, in dem die Inflation von ihrem Höchststand von zehn Prozent wieder auf zwei Prozent gesenkt wurde. Dieser Teil ist vorbei", sagte er. Zugleich mahnte er zur Wachsamkeit:

"Wir müssen bereit sein, dafür zu sorgen, dass sich etwaige Abweichungen nicht verfestigen."

Laut Lane werde die Notenbank weiter datenabhängig agieren, aber nicht auf einzelne Ausreißer reagieren. Gleichwohl warnen Ökonomen vor Risiken für die Preisstabilität. Dazu zählen die hartnäckig hohe Dienstleistungsinflation, volatile Ölpreise infolge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und mögliche Handelszölle der Vereinigten Staaten unter einem Präsidenten Trump.

Sollte es in den kommenden Monaten nicht zu größeren wirtschaftlichen Verwerfungen kommen, gilt eine Zinspause im Juli als wahrscheinlich. Für September stehen die Zeichen dagegen auf Lockerung.

Auch Reinhard Cluse von der UBS Investment Bank sieht die aktuelle Strategie der EZB gut gerüstet. Das Inflationsziel von zwei Prozent bleibe bestehen.

Laut Cluse sei die Zentralbank entschlossen, flexibler auf neue Herausforderungen zu reagieren. Zugleich werde die EZB demnächst eine neue Überprüfung starten, bei der es um die praktische Umsetzung ihrer Geldpolitik gehe. Bis 2026 sollen zentrale Fragen zum künftigen Aufbau von Anleiheportfolios und zum Umgang mit sinkender Überschussliquidität geklärt werden.

Derzeit liegt diese Liquiditätsreserve noch bei 2,7 Billionen Euro – nach einem Höchststand von 4,7 Billionen Euro Ende 2022. Cluse rechnet mit einer spürbaren Verknappung innerhalb der nächsten zwei Jahre. Schon bald dürfte das Liquiditätsmanagement zur wichtigsten Stellschraube der EZB werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Der E-Stoxx 50 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 5.289PKT auf Ariva Indikation (01. Juli 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.