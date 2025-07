UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit Blick auf das dritte Quartal 2025 auf "Neutral" belassen. Für Bayer stehe erneut eine gerichtliche Entscheidung in den USA zum Herbizid Roundup im Fokus, schrieb Colin White in einer am …