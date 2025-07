Das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die KfW starten neues Förderangebot zur Stärkung der Digitalisierung und Innovationen im Mittelstand

Frankfurt am Main (ots) -



- Start der Programme "ERP-Förderkredit Digitalisierung" und "ERP-Förderkredit

Innovation" zum 1. Juli

- Niedrigschwellige Finanzierung ohne Mindestkreditbetrag für kleine Unternehmen

bis hin zum großen Mittelstand

- Steigende Zinsvergünstigungen und Zuschüsse bei zunehmendem Digitalisierungs-

oder Innovationsgrad

- Einführung des KfW Digitalisierungs-Checks als Orientierungshilfe



Mit den neuen Programmen "ERP-Förderkredit Digitalisierung" und

"ERP-Förderkredit Innovation" entwickeln das Bundesministerium der Finanzen

(BMF), das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) und die KfW das

Förderangebot für Unternehmen weiter. Die Förderung wird aus KfW-Mitteln

getragen, die aus dem ERP-Sondervermögen (ERP = European Recovery Program) für

die Mittelstandsförderung in das KfW-Eigenkapital eingebracht wurden.





Beide Förderkredite bieten Unternehmen eine vielseitige und niedrigschwelligeFinanzierungsoption. Entscheidende Vorteile sind eine höhere Förderung fürZukunftstechnologien und die Aufhebung des Mindestkreditbetrags. Letztereseröffnet insbesondere kleineren Betrieben die Möglichkeit, in Digitalisierungs-und Innovationsprojekte zu investieren.Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: "Digitalisierungund Innovation sind die Wachstumstreiber von morgen - für Konzerne ebenso wiefür den Mittelstand. Mit den neuen Finanzierungsangeboten unterstützt die KfWgezielt kleine und mittlere Unternehmen. Wir fördern Investitionen in digitaleProzesse, zukunftsweisende Technologien und Künstliche Intelligenz - damit guteIdeen auch schnell Wachstum bringen."Lars Klingbeil, Vizekanzler und Bundesfinanzminister: "Innovationen undDigitalisierung sind essentiell zur Stärkung des Standorts Deutschland. Wirwollen Innovationen fördern und ein starkes digitales Ökosystem entwickeln - vomStart-up über den Mittelstand bis hin zum Tech-Giganten. Dafür sindFörderinstrumente wie diese so wichtig. Der neue und kostenloseDigitalisierungs-Check wird den Unternehmen helfen, die Potenziale derDigitalisierung für ihr Unternehmen zu heben. Die Förderung reicht von derAnschaffung von Hard- und Software bis zu Innovationen im Zusammenhang mitKünstlicher Intelligenz."Die Förderung in beiden Kreditprogrammen erfolgt anreizbasiert und ist in dreiStufen unterteilt. Die Förderstufen sind hinsichtlich des Digitalisierungs- oderInnovationsgrads und der relativen Größe des Vorhabens gestaffelt.Zinsvergünstigungen und Höhe des ergänzenden ERP-Förderzuschusses nehmen mit