Inflation ist wieder eingefangen

Mit den hohen Temperaturen draußen geht auch im DAX drinnen nicht mehr viel. Über 24.000 Punkten liegen einige Verkaufsorders, während darunter scheinbar noch genug Einstiegsbedarf derjenigen vorherrscht, die an ein Sommerloch mit Korrektur geglaubt haben. So pendelt der Index leicht lethargisch weiter um die runde Marke.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Inflation in der Eurozone ist gebändigt, nach dem überraschenden Rückgang in Deutschland auf das EZB-Ziel von zwei Prozent dürfte auch heute mit der europäischen Rate nicht viel schiefgehen. Energie wird weiter billiger, während sich Dienstleistungen verteuern. Deshalb verharrt auch die Kerninflation in Deutschland hartnäckig bei 2,7 Prozent, für die Eurozone rechnen Ökonomen mit 2,3 Prozent.

An der Wall Street konnten die Indizes zum Quartals- und Halbjahresschluss noch einmal auf neue Rekordhöhen vorstoßen, während der DAX in Frankfurt stagniert. Damit geht die Aufholjagd der US-Aktien in einem Moment weiter, als viele den Abgesang auf die Leitbörse der Welt bereits angestimmt haben. Dieser Trend könnte auch über den Sommer anhalten.

Bayer wird den Makel Glyphosat nicht los, das Thema klebt an der Aktie und zieht sie wie Blei immer wieder nach unten. Das Oberste Gericht in den USA vertagt eine Grundsatzentscheidung zu den über 60.000 Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter. Der Befreiungsschlag bleibt also weiter aus und die Aktie in einem technischen Nirgendwo zwischen 20 und 30 Euro gefangen.