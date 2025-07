Dr. Knoller präsentiert ExoPTEN als vielversprechende Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen

Auf der renommierten Konferenz der American Spinal Injury Association (ASIA 2025) im Juni in San Diego stellte NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) erstmals klinischen Pläne für das Flaggschiff-Produkt ExoPTEN öffentlich vor. Dr. Nahshon Knoller, Leiter der Neurochirurgie am Sheba Medical Center¹ und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von NurExone, präsentierte neueste Forschungsergebnisse und erläuterte die Pläne des Unternehmens für zukünftige klinische Studien im Jahr 2026 im Bereich akuter Rückenmarksverletzungen.

Dr. Knoller: Ein Pionier der Neuroregeneration

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung und Therapie von Rückenmarkstraumata gilt Dr. Knoller als eine der führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Neurochirurgie. Sein Vortrag über die ExoPTEN-Therapie – eine innovative, auf Exosomen basierende Behandlungsmethode – stieß sowohl bei Experten als auch bei Investoren auf großes Interesse. Denn Dr. Knoller präsentierte umfassende präklinische Daten, die zeigen, wie ExoPTEN sowohl die motorischen als auch die sensorischen Funktionen in Tiermodellen mit Rückenmarksverletzungen verbessern und strukturelle Heilungsprozesse im Gewebe anstoßen kann.

ExoPTEN: Innovativer Therapieansatz mit großem Potenzial

ExoPTEN nutzt hierzu Exosomen aus Stammzellen, die mit einer speziellen siRNA beladen sind, um Reparaturprozesse im Rückenmark gezielt zu aktivieren. In präklinischen Studien an Rattenmodellen mit Rückenmarksverletzungen hatte ExoPTEN signifikante, funktionelle Auswirkungen: Sowohl motorische als auch sensorische Funktionen verbesserten sich messbar, etwa anhand des modifizierten BBB-Scores oder der Reaktion auf mechanische Reize (Von-Frey-Test). Zudem belegten MRT- und DTI-Analysen eine strukturelle Verbesserung der Rückenmarkregion. Fluoreszenzmarkierungen haben außerdem gezeigt, dass die Exosomen bis zu sieben Tage nach der Verletzung eine therapeutische Wirkung an der betroffenen Stelle haben können. Besonders bemerkenswert ist auch, dass die Behandlung minimalinvasiv verabreicht wird, was einen wesentlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Therapieformen darstellt.