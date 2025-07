Kontron streben gen Rekordhoch - Jumptec-Verkauf

CatWulf schrieb heute 07:44

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

congatec erwirbt Mehrheit an der Kontron Tochter JUMPtec



01.07.2025 / 07:00 CET/CEST

* congatec steigt mittels Kapitalerhöhung mit 96% bei der JUMPtec GmbH ein

und erwirbt die Modultöchter in den USA und Malaysia



* Kontron und congatec bündeln Kräfte: Strategische Partnerschaft stärkt

technologisches Portfolio und globale Fertigung



* Kontron erwartetet im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn aus der

Entkonsolidierung im wesentlichen zweistelligen Millionenbereich



Linz/München, 01. Juli 2025 - Kontron, ein weltweit führender Anbieter von

IoT-Technologie, und die congatec GmbH, der globale Marktführer für

Computer-on-module (COM) Embedded- und Edge-Computing-Technologie, haben

heute die Übernahme von 96% an der Kontron-Tochter JUMPtec mittels

Kapitalerhöhung vereinbart. Das Signing und Closing ist gleichzeitig erfolgt

und die handelsrechtliche Anmeldung erfolgt in Kürze. congatec ist ein

Portfoliounternehmen von DBAG (Deutsche Beteiligungs AG) Fund VIII.



Durch den Einstieg hält congatec 96% der JUMPtec sowie 100% an den

Tochtergesellschaften Kontron America Modules LLC, USA und Kontron Asia

Embedded Design Sdn Bhd, Malaysis. Die Transaktionen führen bei Kontron zu

Mittelzuflüssen von über EUR 100 Mio. Weiters wird das EBITDA im Q2 2025

hierdurch um EUR 50-70 Mio. gesteigert. Im Falle eines Exits der DBAG aus

congatec profitiert Kontron von einem zusätzlichen erfolgsabhängigen Erlös.

Die entsprechend verbesserte EBITDA-Guidance und eine Anpassung der

Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2025 wird bei der

Ergebnisveröffentlichung des zweiten Quartals zusammen mit dem Ergebnis für

Q2 2025 vorliegen. JUMPtec erwirtschaftete 2024 etwa EUR 90 Mio. Umsatz.



"Die Kooperation bündelt technologische Kompetenzen und sichert uns

langfristig den Zugang zu leistungsstarken Modulen", so Hannes Niederhauser,

CEO der Kontron AG. "Zugleich stärken wir unsere Fertigung und erweitern

unser Angebot für Embedded- und Systemlösungen."



Seit Mai 2025 produziert Kontron COMs für congatec an internationalen

Standorten. Die global aufgestellte Fertigung bringt Vorteile bei Kosten,

Lieferfähigkeit und der Reaktion auf geopolitische Herausforderungen wie

Zölle oder lokale Marktanforderungen.



Über Kontron



Die Kontron AG ( www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist

ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren

unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei,

mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von

automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem

Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-,

Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen

Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang

2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den

Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron

ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.



Über congatec



congatec ist ein weltweit führender Anbieter von hochperformanten Hard- und

Software-Bausteinen für Embedded- und Edge-Computing-Lösungen auf Basis von

Computer-on-Modules (COMs). Diese fortschrittlichen Computermodule steuern

Systeme und Geräte in Branchen wie Industrieautomation, Medizintechnik,

Robotik, Telekommunikation und mehr. Die hochperformante aReady. Ökosysteme

vereinfachen und beschleunigen die Lösungsentwicklung, von COM bis zur

Cloud. Dieser anwendungsfertige Ansatz kombiniert COMs mit Diensten und

anpassbaren Technologien, die bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen

Systemkonsolidierung, IoT, Sicherheit und künstliche Intelligenz

ermöglichen. Unterstützt von seinem Mehrheitsaktionär, dem DBAG Fund VIII -

einem deutschen Mittelstandsfonds, der sich auf das Wachstum von

Industrieunternehmen konzentriert - verfügt congatec über die finanzielle

Unterstützung und M&A-Expertise, um von wachsenden Marktchancen zu

profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.com



