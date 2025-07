Kupfer im Rally-Modus! Die Spekulanten kommen

Carsten Stork ist seit mehr als 25 Jahren im Börsen- und Finanzbereich aktiv. Bereits 1996 absolvierte er die Prüfung zum Händler an der Deutschen Terminbörse (heute Eurex). 2013 war er Gründungspartner von CMCTSystems.

Vor seinem Einstieg in das Unternehmen war Carsten Stork als Managing Director bei der BHF-Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre als Managing Director für Dresdner Kleinwort in Frankfurt und London und war dort für den Aktienhandel weltweit zuständig. Er hat einen Master in Business Administration von der University of Chicago, Booth School of Business. Zudem ist er Chefredakteur des Rohstoff-Börsendienstes CS Investor.