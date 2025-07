JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Die britische Regulierungsbehörde Ofgem habe den Versorgern eine etwas höhere Eigenkapitalrendite zugestanden als erwartet, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gehe hier noch um die Details. Auf den ersten Blick schienen die Nachrichten aber positiv für die entsprechenden Stromkonzerne und Netzbetreiber zu sein./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 07:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 16,46EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.



