XRP dominiert und trotzt schwachem Bitcoin-Quartalstart!

Laut Daten von Velo beträgt die annualisierte Funding Rate für XRP aktuell rund 11 Prozent – ein Niveau, das selbst Bitcoin und Ethereum deutlich hinter sich lässt. Eine positive Funding Rate bedeutet, dass Trader bereit sind, Prämien zu zahlen, um auf steigende Kurse zu wetten.

XRP zeigt sich Dienstagmittag mit einem Plus von 1,48 Prozent bei 2,22 US-Dollar besonders widerstandsfähig.

Bitcoin startet traditionell schwaches Quartal

Historisch gesehen ist das dritte Quartal das schwächste für Bitcoin: Seit 2013 liegt der durchschnittliche Q3-Zuwachs laut Coinglass lediglich bei 5,57 Prozent. Zum Vergleich: Im vierten Quartal beträgt der Schnitt 85 Prozent. Aktuell notiert BTC bei rund 106.757 US-Dollar – ein Minus von 0,77 Prozent – und bewegt sich seit fast 50 Tagen in einer engen Spanne zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar.

Q2 als Wendepunkt

Der Juni markierte das Ende eines starken zweiten Quartals für die Krypto-Märkte. Bitcoin legte um 30 Prozent, Ethereum sogar um 36 Prozent zu – die besten Q2-Zahlen seit dem post-pandemischen Boom 2020. Zuvor hatten geopolitische Unsicherheiten, darunter Handelskonflikte unter der Trump-Regierung sowie Spannungen in Europa und dem Nahen Osten, im ersten Quartal zu massiven Abverkäufen geführt.

ETF-Zuflüsse stützen Markt

Einen wesentlichen Anteil an dem Anstieg hatten institutionelle Zuflüsse in Spot-ETFs. Allein BlackRocks IBIT-Fonds zog im Juni über 3,74 Milliarden US-Dollar an, mit einem Rekordhoch von 1,31 Milliarden in der letzten Juniwoche. Insgesamt verzeichneten die elf US-gelisteten Bitcoin-ETFs kumulierte Nettozuflüsse von über 4 Milliarden US-Dollar im Juni – der dritte Monat in Folge mit positiven Strömen.

Ethereum-ETFs folgen demselben Trend: Im Juni flossen insgesamt 1,13 Milliarden US-Dollar in die Produkte, ein massiver Sprung gegenüber den Vormonaten. Die BlackRock-Tochter ETHA verwaltet mittlerweile über 4,25 Milliarden US-Dollar an Ethereum-Vermögen.

Was bringt das zweite Halbjahr?

Obwohl das erste Halbjahr 2025 insgesamt nur ein geringes Wachstum von rund 3 Prozent beim gesamten Kryptomarkt brachte, war es geprägt von extremen Divergenzen: Während Bitcoin als sicherer Hafen diente, mussten viele Altcoins teils dramatische Verluste verkraften. Die Stabilisierung im Q2 – getragen von XRP, ETH und institutionellen Käufen – könnte die Basis für eine breitere Markterholung im zweiten Halbjahr legen.

Analysten blicken nun gespannt auf die makroökonomische Agenda: Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag sowie der Arbeitsmarktbericht am Freitag könnten neue Impulse setzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion