Feierliche Inbetriebnahme des Solarparks Darstadt im Landkreis Würzburg durch MaxSolar GmbH - 70 Megawatt saubere Energie (FOTO)

Darstadt/Ochsenfurt (ots) - Am gestrigen Montag wurde der Solarpark Darstadt im

Landkreis Würzburg durch die MaxSolar GmbH offiziell in Betrieb genommen. Die

feierliche Eröffnung fand im Beisein zahlreicher geladener Gäste aus Politik,

Verwaltung, Umweltbehörden, Flächeneigentümer und Projektpartnern statt.



Der Solarpark erstreckt sich über zwei Teilflächen: Den 50 Hektar großen

Solarpark Nord und den 20 Hektar großen Solarpark Süd. Insgesamt wurden rund

115.000 Photovoltaikmodule installiert. Mit einer Gesamtleistung von etwa 70

Megawatt erzeugt die Anlage künftig klimafreundlichen Strom für rechnerisch rund

23.000 Haushalte. Jährlich werden dadurch etwa 53.500 Tonnen CO2 eingespart.





Feierliche Eröffnung mit geladenen Gästen



Die Veranstaltung begann mit einer Begrüßung durch Christoph Strasser,

Geschäftsführer der MaxSolar GmbH, dem verantwortlichen Projektentwickler und

Generalunternehmer: "Mit dem Solarpark Darstadt, bei dem der PV-Park, die

Kabeltrasse und das Umspannwerk in nur neun Monaten Bauzeit realisiert wurden,

zeigen wir einmal mehr, wie wir als Projektentwickler und Generalunternehmer die

Energiewende mit eigenen Projekten vorantreiben - unabhängig, wirtschaftlich und

im Einklang mit der Natur. Von der Planung bis zur Umsetzung lag das gesamte

Projekt in unserer Verantwortung. Besonders wichtig war uns dabei, den

Klimaschutz mit konkreten Maßnahmen für den Naturschutz zu verbinden."



Weitere Grußworte hielten Thorsten Glauber, MdL und Bayerischer Staatsminister

für Umwelt und Verbraucherschutz, sowie Karen Heußner, stellvertretende

Landrätin des Landkreises Würzburg, Peter Juks, Bürgermeister von Ochsenfurt

sowie Pascal Lang, Vorsitzender der EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG (EGIS

eG). Minister Glauber betonte: "Erneuerbare Energien sind unsere Zukunft. Der

Solarpark Darstadt ist ein Leuchtturmprojekt für die Energiewende in Bayern. Er

gehört zu den größten Freiflächensolaranlage im Freistaat. Der Solarpark

Darstadt zeigt außerdem eindrucksvoll, wie Erneuerbare Energien und Naturschutz

Hand in Hand gehen können."



Finanzierung über Power Purchase Agreements (PPAs)



Das Projekt wurde vollständig ohne Förderung durch das

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) realisiert und zu 100 Prozent über

langfristige Power Purchase Agreements (PPAs) finanziert. Diese bewährte

Finanzierungsform gewährleistet Investitionssicherheit und unterstützt

gleichzeitig den kontinuierlichen Ausbau Erneuerbarer Energien - ein Modell, das

immer mehr an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus ist eine Beteiligung der

Bürgerschaft über Anteile an einer Energiegenossenschaft geplant. Weitere

Details hierzu werden nach den Sommerferien bekannt gegeben.



