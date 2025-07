Payback dominiert, viele Apps bleiben ungenutzt (FOTO)

Unterföhring (ots) - Eine neue Studie der workinghead GmbH & Co. KG in

Kooperation mit Yougov beleuchtet den Umbruch auf dem Markt der Bonusprogramme

im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Während Payback seine

Marktführerschaft ausbaut, kämpfen digitale Kundenkarten um Relevanz und ihren

Platz auf dem Smartphone. Wer heute im Lebensmitteleinzelhandel punkten will,

braucht mehr als eine digitale Karte.



Der Markt der Bonusprogramme im deutschen Lebensmitteleinzelhandel befindet sich

in einem strukturellen Wandel und wurde Anfang 2025 durch den Wechsel von Edeka

und Netto Marken-Discount zu Payback neu geordnet: Deutschlandcard musste sich

neu erfinden, und Rewe und Penny eigene Programme etablieren. Die repräsentative

Studie zeigt, dass Payback seine Spitzenposition durch die neuen Partner aus dem

LEH ausbauen konnte. Mit 79% Bekanntheit, 67% tatsächlicher Teilnahme und einer

mindestens wöchentlichen Nutzungsfrequenz von 72% liegt Payback weit vor allen

anderen Programmen der großen nationalen Lebensmitteleinzelhändler.







Attraktivität, den Rabatten und der Nutzungsfrequenz



Die Verbraucher bevorzugen unternehmensübergreifende Systeme, bei denen sie mit

einer einzigen Karte oder App bei vielen Partnern sammeln und einlösen können.

Das sorgt nicht nur für mehr Punkte, sondern auch für höhere Relevanz im Alltag

und bestätigt damit die führende Position von Payback.



Lidl Plus hat sich mit großem Abstand hinter Payback, aber dennoch erfolgreicher

als die weiteren Wettbewerber hinsichtlich Bekanntheit und Teilnahme

positioniert. Obwohl erst wenige Monate auf dem Markt, erreicht Rewe Bonus

beachtliche 52% gestützte Bekanntheit. Dennoch bewertet jeder Vierte die Rabatte

als (eher) unattraktiv - ein klarer Warnhinweis der Endverbraucher, die vorher

im Rahmen der Payback Partnerschaft bei jedem Einkauf Punkte gesammelt haben,

für das neue Programmkonzept ohne Basis-Incentivierung. Die Kunden haben gelernt

für jeden Einkauf belohnt zu werden, nicht nur sporadisch durch aktivierte

Coupons oder Produktrabatte.



"Wer im Loyalty-Alltag der Konsumenten bestehen will, muss echte Mehrwerte

liefern - nicht nur eine digitale Kopie der Plastikkarte. Gerade in einem

Massenmarkt wie dem Lebensmitteleinzelhandel bleibt Nutzerzentrierung das A und

O," sagt Dr. Alexandra Ranzinger, Geschäftsführerin von workinghead GmbH & Co.

KG.



Digitale Kundenkarten kämpfen um den Platz auf dem Smartphone - viele Apps

verlieren bei der Nutzung



Die Studie offenbart ein zentrales Problem der rein digitalen Programme: 22% der





