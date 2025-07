EUR/USD weiter stark! Vor allem dieser Wert lässt...

Treiber der Bewegung waren ein breit angelegter Rückgang des US-Dollars, der derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit über 3 ½ Jahren notiert, sowie eine sich verbessernde Konjunkturstimmung im Euroraum. In Frankreich und Spanien fielen die Juni-Inflationsdaten höher aus als erwartet, was Zweifel an weiteren EZB-Zinssenkungen nährte und den Euro stützte.

Parallel dazu belasteten die jüngsten US-Daten den Greenback: Rückläufige Konsumausgaben, schwächeres Einkommenswachstum und eine Abwärtskorrektur des Q1-BIP verstärken die Erwartungen von mehreren Fed-Zinssenkungen noch im laufenden Jahr. Unterstützend wirkt zudem die Spekulation über einen möglichen neuen, dovisheren Fed-Vorsitz unter Präsident Trump.

Besonders dynamisch zeigt sich die Entwicklung bei den COT-Daten: Die Spekulanten haben ihre Long-Positionen erneut deutlich aufgestockt und halten inzwischen über 111.000 Netto-Kontrakte long – ein klares Zeichen für anhaltenden Marktkonsens zugunsten eines stärkeren Euro.