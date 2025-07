RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Zahlen zum zweiten Quartal von 300 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alles in allem bleibe die Dynamik in der Luxusbranche verhalten, schrieb Piral Dadhania in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In Nordamerika und Asien-Pazifik seien die Trends stabil, in Europa und Japan etwas schwächer. EssilorLuxottica zähle zu den Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 232,3EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m