Tesla verliert, Musk rebelliert, Trump provoziert!

In einem wütenden Post auf seiner Plattform Truth Social erklärte Präsident Trump am Dienstag, Musk habe "mehr Subventionen erhalten als jeder Mensch in der Geschichte" und bezichtigte ihn, amerikanische Steuerzahler "auszunehmen". Musk, der maßgeblich von Förderprogrammen für Elektrofahrzeuge, Raumfahrt und erneuerbare Energien profitiert, würde "ohne staatliche Hilfe keine Raketen mehr starten, keine Satelliten mehr bauen und keine Elektroautos mehr produzieren", so Trump.

Trump forderte, das von Musk 2025 mitgegründete Department of Government Efficiency (DOGE) solle "einen genauen Blick" auf Tesla und SpaceX werfen – eine institutionelle Retourkutsche.

Musk reagiert

Elon Musk, der 2024 rund 290 Millionen US-Dollar in republikanische Wahlkämpfe investiert hatte – darunter auch in Trumps Kampagne –, distanziert sich zunehmend von der Regierung, die er einst unterstützte.

Musk kritisierte insbesondere Trumps "Big Beautiful Bill" – ein umfassendes Steuer- und Ausgabenpaket, das laut einer aktuellen Analyse das US-Staatsdefizit in den nächsten zehn Jahren um 3,3 Billionen US-Dollar erhöhen könnte. Er warnt: "Wer für dieses Monster stimmt, verliert seine Vorwahl. Wenn es das Letzte ist, was ich tue."

Musk spielt mit Parteigründung

Als direkte Konsequenz des Gesetzespakets droht Musk mit der Gründung einer eigenen politischen Bewegung: "Wenn dieses irrsinnige Gesetz durchgeht, wird am nächsten Tag die 'America Party' gegründet", schrieb er auf X.

Das Potenzial einer solchen Abspaltung sorgt für Unruhe innerhalb der Republikanischen Partei. Musk verfügt über eine enorme Reichweite in sozialen Netzwerken, finanziellen Einfluss und eine loyale Fangemeinde unter technikaffinen Wählern – alles Faktoren, die eine "America Party" zu einer disruptiven Kraft machen könnten.

Tesla-Aktie im Sinkflug – Märkte nervös

An der Börse zeigen sich die Auswirkungen der Fehde bereits: Tesla verlor in den letzten Wochen rund 150 Milliarden US-Dollar an Börsenwert, nachdem Trump mehrfach andeutete, Regierungsverträge und Förderprogramme für den Elektroauto-Pionier und SpaceX auf den Prüfstand zu stellen. Aktuell notiert die Tesla Aktie erneut 5 Prozent im Minus bei 256,10 Euro. In den letzten 5 Tage ergibt sich damit ein Minus von über 17 Prozent (Stand: 11:30 Uhr MESZ, Tradegate).

Analysten warnen vor einem politisch motivierten Risiko für Tech-Aktien, insbesondere bei Unternehmen, die in großem Umfang auf staatliche Aufträge und Förderungen angewiesen sind.

