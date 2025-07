Deutsche Anleihen legen im Kurs etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind nach ihren Vortagesverlusten am Dienstag wieder gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann bis zum Mittag 0,32 Prozent auf 130,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,55 Prozent.

Bezüglich der Geldpolitik sowohl der Europäischen Zentralbank als auch der US-Notenbank Fed richten sich die Blicke nach Sintra, wo sich Notenbanker zum geldpolitischen Forum der EZB eingefunden haben. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell wird mit Spannung erwartet. Unter anderem wird die geldpolitische Strategie ein Thema sein, möglicherweise aber auch die politischen Einflussnahmeversuche der US-Regierung, wie die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen erklärten.

Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten am Vormittag keine Impulse, weder die Industriestimmung noch die Inflation brachten wesentliche Überraschungen. Am Nachmittag rücken Daten zur Stimmung in der US-Industrie in den Fokus./mis/la/jha/