Seeing Machines und Mitsubishi Electric Europe B.V. kooperieren bei Guardian zur Steigerung des Absatzes in Europa

CANBERRA, Australien, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Am 30. Juni 2025 gibt Seeing Machines Limited, ein Unternehmen für fortschrittliche Computer-Vision-Technologie, das KI-gestützte Fahrerüberwachungssysteme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entwickelt, bekannt, dass es eine Empfehlungsvereinbarung mit Mitsubishi Electric Europe B.V. geschlossen hat, um die Fahrersicherheit in der Region zu erhöhen. Diese Vereinbarung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Automobilhersteller auf der ganzen Welt darauf vorbereiten, die neuen Allgemeinen Sicherheitsvorschriften für Fahrzeuge (GSR) der Europäischen Union zu erfüllen, die den Einsatz direkter Fahrerüberwachungssysteme (DMS) vorschreiben, um die Risiken des abgelenkten Fahrens zu verringern.

Die Vereinbarung baut auf der Dynamik der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. auf, die im Februar dieses Jahres bekannt gegeben wurde und die bereits eine wachsende Anzahl von Geschäftsmöglichkeiten in ganz Nord- und Südamerika bietet. Zunächst wird Mitsubishi Electric Europe B.V. mit Seeing Machines zusammenarbeiten, um die starken Flottenverbindungen von Mitsubishi Electric, einschließlich Logistik, Vertrieb und Wartung, zu nutzen, um den Verkauf der hochmodernen Guardian Generation 3-Lösung des Unternehmens über diese Kanäle zu beschleunigen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mitsubishi Electric Corporation, die in ganz Europa tätig ist und über ein Netz von Niederlassungen in zahlreichen Ländern verfügt. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Seeing Machines auch, die umfangreichen direkten Beziehungen von Mitsubishi Electric Europe B.V. zu Lkw- und Bus-OEMs in der Region zu nutzen, um Guardian Generation 3 als branchenführende Lösung besser zu vermarkten, die es den Automobilherstellern ermöglicht, die Anforderungen des Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) Systems gemäß der GSR der Europäischen Union zu erfüllen. Dies wird auch die Ausweitung des Guardian Generation 3-Geschäfts auf eine Reihe anderer potenzieller Sektoren (einschließlich des Schienenverkehrs) durch die bedeutende bestehende Präsenz von Mitsubishi Electric Europe B.V. in diesen Märkten erleichtern.