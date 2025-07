Netanjahu bestätigt geplanten US-Besuch

TEL AVIV/WASHINGTON (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington bestätigt. Er werde voraussichtlich kommende Woche in die USA reisen und dort außerdem Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und den US-Sondergesandten Steve Witkoff treffen, kündigte Netanjahu nach Angaben seines Büros zu Beginn einer Kabinettssitzung an.

Zuvor hatten israelische Medien über die Reisepläne des israelischen Regierungschefs berichtet. Demnach soll Netanjahu am Montag Präsident Trump im Weißen Haus treffen.

Nach der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran ist inzwischen auch eine Waffenruhe im Gaza-Krieg in den Fokus des US-Präsidenten gerückt. Jüngst sagte er, man sei nahe dran an einer Feuerpause.

Netanjahu hatte Trump seit Beginn dessen neuer Amtszeit im Januar bereits zwei Mal in den USA besucht./cir/DP/mis