Taiwans führende Destillerie wurde in Louisville, Kentucky, außerdem mit den Titeln „Whisky of the Year", „Distillery of the Year" und „Master Distiller of the Year" ausgezeichnet und wird bis zur Bekanntgabe des Gewinners im nächsten Jahr die „Golden Barrel Trophy" für den Whisky of the Year in Verwahrung nehmen.

Alle Einreichungen wurden einzeln, nacheinander, über einen Zeitraum von acht Minuten pro Verkostung und unter strengen Doppelblindbedingungen bewertet, ohne dass Informationen über Herkunft, Kategorie oder Alkoholgehalt bekannt waren.

Max A. Solano, Wettbewerbsleiter der IWC, erklärte, der Whisky des Jahres Solist Fino habe „die Jury mit seiner Ausgewogenheit und Komplexität beeindruckt". Er fasste zusammen: „Eine Ausdruck von Weltklasse, der sich deutlich von allen anderen abhob."

Der Vorsitzende von King Car, Herr YT Lee, erklärte, dass es für Kavalan eine große Ehre sei, bei dem als „Olympiade der Whisky-Wettbewerbe" bekannten US-amerikanischen Wettbewerb ausgezeichnet worden zu sein.

Die IWC gilt als einer der anspruchsvollsten Wettbewerbe weltweit, da in jeder Kategorie nur eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille vergeben werden. Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, bei diesem weltweit als Maßstab für Whisky-Exzellenz geltende Wettbewerb höchste Auszeichnungen erhalten zu haben.

Kavalan Solist Fino Verkostungsnotizen von Adam Edmondson, Whisky-Experte:

„In der Nase entfalten sich Aromen von Mango, Aprikose und gegrillter Ananas, unterlegt von Mandeln, getrockneten Feigen und Eichenwürze. Am Gaumen präsentiert er sich mit reichhaltigen Noten von Pflaume, Brandy-Kirschen, dunkler Schokolade und der trockenen Finesse von Fino-Sherry. Der Abgang ist lang anhaltend mit Noten von Kaffee, Sandelholz und getrockneten Zitrusfrüchten."

In der Liste der 15 besten Whiskys des Jahres 2025 der IWC belegte Kavalan folgende Plätze:

Nr. 1 – Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky – 97,04 Punkte

Nr. 9 – Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky – 95,78 Punkte

Nr. 11 – Solist Palo Cortado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky – 95,68 Punkte