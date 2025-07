Nasa möchte große Momente bei Netflix streamen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nasa plant, besondere Momente der Raumfahrt künftig live bei Netflix zu streamen. Wie die US-Raumfahrtbehörde in Washington mitteilte, soll das Format zum Beispiel Raketenstarts, Astronauten-Spaziergänge im All und Aufnahmen der Erde von der Raumstation ISS aus zeigen.

Für Nutzer sollen keine Zusatzkosten anfallen und es soll auch keine Werbung geschaltet werden. Bisher können interessierte Menschen wichtige Nasa-Momente bereits gratis auf der Webseite der Behörde und auf ihrer App verfolgen.

Man wolle so viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Welt erreichen wie irgend möglich, so die Nasa. Der Start des Netflix-Angebots ist noch in diesem Sommer geplant. Weitere Einzelheiten sollen noch folgen./bok/DP/jha