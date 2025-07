Öl - Das war brutal!

WTI Crude Oil – Brutaler Wochenverlust Der WTI Crude Oil Future erlebte in der vergangenen Woche einen dramatischen Rückgang um 16,71 % – der stärkste Wochenverlust seit März 2023. Nach einem Wochenhoch von über 78 USD/Barrel fiel der Kurs am Freitag auf 65,07 USD zurück. Auslöser war das abrupte Ende des geopolitischen Risikoaufschlags nach der Waffenruhe im Israel-Iran-Konflikt. Die zuvor eingepreiste Sorge vor Lieferunterbrechungen verpuffte damit nahezu vollständig. Mein Tipp: Wenn es um Ihre Trades geht, sollten Sie auf seriöse Partner setzen! Ich empfehle SMARTBROKER+ Trotz dieses deutlichen Rückgangs zeigen die aktuellen COT-Daten eine interessante Gegenbewegung auf der Positionierungsseite: Die Spekulanten haben ihre Long-Positionen weiter ausgebaut und halten nun über 230.000 Netto-Kontrakte – ein Zeichen dafür, dass viele Investoren den Rücksetzer eher als Kaufgelegenheit denn als Trendwende interpretieren. Fundamental bleibt das Bild gemischt: Zwar belasten steigende OPEC+ Produktionserwartungen und hohe chinesische Importe aus dem Iran den Markt, doch gleichzeitig stützen bullische Lagerbestandsdaten aus den USA. Die EIA meldete vergangene Woche einen kräftigen Rückgang der US-Rohölbestände um 5,9 Mio. Barrel – begleitet von stabiler Nachfrage im Raffineriebereich. Übrigens: Wenn Sie endlich mit Ihrem Rohstoff-Trading loslegen wollen, dann sollten Sie sich unbedingt mal meine kostenlosen Reports ansehen. Dort finden Sie vom Rohstoff-Kalender bis zu umfangreichen Trade-Updates alles, was Sie brauchen. Einfach hier klicken. FAZIT

Der abrupte Abverkauf am Ölmarkt spiegelt den Wegfall geopolitischer Spannungsprämien wider, nicht jedoch eine strukturelle Schwäche. Die weiterhin hohe Long-Beteiligung der Spekulanten und die sehr starke saisonale Phase bis Mitte Oktober sprechen dafür, dass Öl nun vor einem technischen Rebound stehen könnte – vorausgesetzt, die 65-USD-Zone hält als Unterstützung.

Über mich:

Carsten Stork ist seit mehr als 25 Jahren im Börsen- und Finanzbereich aktiv. Bereits 1996 absolvierte er die Prüfung zum Händler an der Deutschen Terminbörse (heute Eurex). 2013 war er Gründungspartner von CMCTSystems.

Vor seinem Einstieg in das Unternehmen war Carsten Stork als Managing Director bei der BHF-Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre als Managing Director für Dresdner Kleinwort in Frankfurt und London und war dort für den Aktienhandel weltweit zuständig. Er hat einen Master in Business Administration von der University of Chicago, Booth School of Business. Zudem ist er Chefredakteur des Rohstoff-Börsendienstes CS Investor.