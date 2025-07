Effizienter Start in die Woche - so kommt Ordnung ins Material-Chaos auf der Baustelle (FOTO)

Herford (ots) - Für viele Handwerksbetriebe ist jeder Montag mit viel Frust

verbunden. Schuld daran sind fehlende Werkzeuge, Unordnung am Lagerplatz und

falsch gelieferte Materialien. Das bedeutet für die Mitarbeiter, dass sie zuerst

einmal wertvolle Arbeitszeit mit dem Ordnen, Strukturieren und Sortieren

verbringen müssen - Zeit, die am Ende des Tages oft fehlt und für die die

Geschäftsführung letztlich zahlen muss. Denn solche unproduktiven Zeiten sind

teures Lehrgeld: Schon zwei verlorene Stunden pro Woche und Monteur summieren

sich bei fünfzehn Mitarbeitern auf rund 37.500 Euro pro Jahr - bei vierzig

Monteuren sind es schnell 100.000 Euro.



Handwerksunternehmen, die ihre Werkzeuge und Materialien strukturiert parat

haben, beweisen demnach nicht nur einen besseren Sinn für Ordnung, sondern

profitieren auch finanziell. Im folgenden Beitrag wird daher erläutert, wie

Handwerker mit digitalen Tools, klaren Abläufen und definierten Strukturen dem

Chaos auf der Baustelle den Kampf ansagen können.





Mit Digitalisierung zu transparenten AbläufenIn vielen Handwerksbetrieben ist den Mitarbeitern am Montagmorgen nicht klar,was zu tun ist. Deshalb fragen sie zunächst ihren Vorgesetzten - wodurchwertvolle Zeit verloren geht. Abhilfe können digitale Tools schaffen, in denendie aktuellen Aufgaben und Projekte integriert und für alle Mitarbeiterersichtlich sind.Doch das dafür notwendige Maß an Digitalisierung ist häufig noch nicht erreicht.Der Grund liegt oftmals in fehlender Bereitschaft, alte Gewohnheiten aufzugeben.Dabei können mittlerweile die meisten Projekte mit passenden Anwendungen digitalabgebildet werden, wodurch die Verteilung der Arbeiten transparenter wird.Unterm Strich sparen sich Betriebe allein durch die effizienterenArbeitszuweisungen mehrere tausend Euro pro Jahr.Rechnet man mit einem durchschnittlichen Stundensatz von etwa 25 Euro netto proMonteur - unabhängig davon, ob es sich um einen Azubi, Gesellen oder Meisterhandelt -, ergibt sich daraus eine wöchentliche Einsparung von 750 Euro.Hochgerechnet auf ein Jahr mit etwa fünfzig Arbeitswochen entspricht das einerErsparnis von 37.500 Euro. Betrachtet man ein größeres Team von vierzigMonteuren, spart man wöchentlich 80 Stunden, was 2.000 Euro pro Woche oder100.000 Euro jährlich entspricht. Diese Berechnung dient der Veranschaulichungund basiert auf vereinfachten Annahmen, wobei Nebenkosten oder unterschiedlicheStundensätze nicht berücksichtigt wurden.Zeit sparen durch Systematisierung und StandardisierungDarüber hinaus lassen sich weitere Einsparungen durch sorgfältigere Planungen