Reolink senkt Preise schon vor dem Prime Day - clevere Überwachung in der Sommerzeit für ein sicheres Zuhause

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Sommerferienzeit ist Einbruchszeit. Höchste Zeit

also, für den Schutz des eigenen Zuhauses bei Abwesenheit zu sorgen. Reolink,

ein innovativer Marktführer im Bereich intelligenter Videoüberwachungslösungen

für zu Hause, bietet im Rahmen seiner Prime Day Vorab-Angebote Rabatte von bis

zu 45 % auf bewährte Sicherheitsprodukte. Von jetzt an bis zum 7. Juli können

Sie im Reolink Amazon-Store exklusive Prime Day Angebote nutzen - kein Code

notwendig. Zu den Angeboten zählen unter anderem die 4K-Akkukamera Argus PT

Ultra, die Dual-Objektiv Kamera TrackMix WiFi sowie die intelligente Video

Doorbell PoE. Mit dem Paket können Kunden ihr Zuhause während der Sommerferien

auch aus der Ferne immer im Blick behalten.



Überzeugende Rundumüberwachung - Reolink Argus PT Ultra mit Solarpanel (https://

www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Solar-Farbnachtsicht-Argus/dp/B0D4

9D8LNZ?maas=maas_adg_1F835D2A7ADFBF6244C93042029FB798_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=

maas) (jetzt 113,99 EUR)





Mit 355° Schwenk- und 140° Neigungsbereich bietet die Argus PT Ultra umfassende

Abdeckung ohne tote Winkel. Das große Sichtfeld und die einfache Fernsteuerung

ermöglichen Rundumüberwachung mit nur einer Kamera. Klare Nachtsicht und die

Stromversorgung über ein Solarpanel machen den Einsatz ohne Verkabelung möglich.

Statt 159,99 EUR ist die Argus PT Ultra jetzt für 113,99 EUR erhältlich.



Verlässliche Dual-Objektiv Verfolgung - Reolink TrackMix WiFi (https://www.amazo

n.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Farbnachtsicht-TrackMix-WiFi/dp/B0DKT7XMRS?

maas=maas_adg_DE5EA0107E5A6D67500A652CA63AD21E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)

(jetzt 139,99 EUR)



Die TrackMix WiFi ist eine 4K Schwenk/Neige Zoom-Kamera mit zwei Objektiven -

eines für den Weitwinkel, eines für Details. Sie verfolgt automatisch Personen

oder Fahrzeuge und zeigt beide Ansichten gleichzeitig auf dem Bildschirm an. Mit

flüssiger Drehung und intelligenter Erkennung eignet sie sich ideal zur

Überwachung des gesamten Außenbereichs. Statt 199,99 EUR ist TrackMix WiFi jetzt

für 139,99 EUR im Angebot.



Smarte Eingangskontrolle - Reolink Video Doorbell PoE (https://www.amazon.de/Reo

link-Video-T%C3%BCrklingel-Ultraweitwinkel-Zwei-Wege-Audio-Personenerkennung/dp/

B0B4KCSZ2M?maas=maas_adg_3B61084DBAAA3D55C3A2D21537F822D6_afap_abs&ref_=aa_maas&

tag=maas) (jetzt 89,99 EUR)



Die Video Doorbell PoE liefert gestochen scharfes 2K+ Bildmaterial und sofortige

Benachrichtigungen bei Bewegung. Dank stabiler PoE-Verbindung und klarer

Zwei-Wege-Kommunikation sehen, hören und sprechen Sie in Echtzeit mit Besuchern

- auch unterwegs. Die breite horizontale Abdeckung und die intelligente

Objekterkennung erleichtern das Erkennen von Personen und Paketen. Statt 119,99

EUR zahlen Kunden für die Video Doorbell PoE jetzt 89,99 EUR.



Ob auf Reisen oder zu Hause: Die Sommerferien sind ein guter Zeitpunkt, die

Sicherheit des eigenen Zuhauses zu verbessern. Die frühen Prime Day Angebote von

Reolink laufen bis zum 7. Juli und bieten Ersparnisse von bis zu 45 % auf die

besten Kameras. Besuchen Sie einfach den Reolink Amazon-Store, um sich

Extra-Deals zu sichern. Sorgenfrei durch den Sommer - mit smartem Schutz für Ihr

Zuhause.



Über Reolink



Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und

Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses

Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit

Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für

innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote

unter https://reolink.com/ .



