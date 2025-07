Grant Thornton in Deutschland erneut unter den Top10

Düsseldorf (ots) -



- Erneut hohe Wachstumsrate oberhalb der Wettbewerber im Ergebnis mit

unverändert stabiler Platzierung innerhalb der Top 10 der Lünendonk Liste 2025

- Konstant hoher Fokus auf Qualität: in allen kundenorientierten und internen

Prozessen, wichtiger Grundpfeiler der Unternehmenskultur

- Ausbau der Kapazitäten in Audit, Assurance und Tax sowie in

Spezialdienstleistungen wie ESG / Nachhaltigkeitsberatung sowie

Digitalisierungsberatung



Grant Thornton in Deutschland ist - wie auch in den vergangenen Jahren - in den

Top Ten der aktuellen Lünendonk Liste "Führende Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungs-Gesellschaften in Deutschland" gerankt und festigt damit seine

Positionierung als eine der etablierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das

Prüfungs- und Beratungsunternehmen verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr,

das die Grundlage für die Lünendonk Liste bildet, ein Umsatzplus von rund 18

Prozent auf 249 Millionen Euro. In den vergangenen fünf Jahren wuchs Grant

Thornton in Deutschland im Mittel um rund 16 Prozent pro Jahr und damit über dem

Durchschnitt der Wettbewerber.







Umsetzung unseres Geschäftsmodells als Qualitätsdienstleister", sagt Prof. Dr.

Heike Wieland-Blöse, Vorstandssprecherin von Grant Thornton in Deutschland. "Die

Bandbreite unserer Services richten wir klar auf das aus, was unser Zielmandant,

der gehobene internationale Mittelstand, benötigt. Innerhalb jedes Services ist

effiziente Qualitätsumsetzung unser Kompass, wobei dazu interne und

kundenbezogene Prozesse Hand in Hand gehen." So startete jüngst der

Geschäftsbereich Audit & Assurance das Programm "Audit Transformation" zur

Standardisierung und Automatisierung von internen Prüfungsprozessen.



Ebenso schlägt sich Qualität in der Unternehmenskultur von Grant Thornton

nieder. "Unser Grundsatz 'Go Beyond' und unsere offene, auf Vertrauen und

Respekt beruhende Kultur fördern eine Speak-up-Mentalität", so Wieland-Blöse

weiter. "Mit Mitarbeitenden, die die Sicherheit haben, auf Augenhöhe und

vertrauensvoll im Team und mit Führungskräften interagieren zu können, bilden

wir eine stabile Grundlage für Qualität in Prozessen und Projekten. Dies ist

gerade in unserem Haus, in dem wir stolz darauf sind, viele verschiedene

Fachrichtungen abbilden zu können, wichtig. Denn integriertes und breites Denken

braucht es heute mehr denn je zur Lösung der komplexen Themen unserer Kunden."



Gezielter Aufbau von Know-how und Expertise zur Ausweitung des Service

Portfolios



