Im Schatten von Barrick und Newmont könnte diese Goldaktie bald durchstarten

Goldpreis vor neuen Rekorden?!

Ist die Rekordjagd von Gold beendet? Diese Frage dürfte sich der eine oder andere angesichts der Konsolidierung bereits des Öfteren gestellt haben. Eine abschließende Antwort wird es zwar erst in der Zukunft geben, doch vieles deutet darauf hin, dass das Edelmetall mit der gewaltigen Aufwärtsbewegung noch längst nicht fertig ist. Das in zurückliegenden Kommentaren an dieser Stelle immer wieder skizzierte übergeordnete Bewegungsziel von 4.000 US-Dollar ist trotz aktueller Konsolidierung weiterhin intakt. Und auch Silber sieht unverändert vielversprechend aus.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.