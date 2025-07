Frank Dehnke tritt die Nachfolge von Frank Nickel an (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Frank Dehnke (55), der am 24. Juni 2024 vom

Verwaltungsrat der Helaba zum Nachfolger von Frank Nickel bestellt wurde, tritt

heute sein Amt als Generalbevollmächtigter der Helaba an. Nach Zustimmung der

europäischen Bankenaufsicht wird er in den Vorstand aufrücken. Frank Dehnke

verantwortet als Generalbevollmächtigter die Bereiche Sparkassen und

Mittelstand, Öffentliche Hand, WIBank sowie LBS. Seinen Dienstsitz hat er in

Frankfurt und in Erfurt.



