Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

Preview Q2: Bestätigung des Wachstumstrends & zukunftsweisender Großauftrag - Kursziel angehoben



Masterflex hat vergangene Woche einen Großauftrag mit einem jährlichen Volumen von rund 5 Mio. EUR vermeldet. Zusätzlich verbessern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich und dürften auch zukünftig zu weiteren Neuaufträgen führen. Das jüngst abgelaufene zweite Quartal dürfte indes solide ausgefallen sein.



[Tabelle]



Verbesserung der konjunkturellen Frühindikatoren: Die Q2-Zahlen dürften auf der TopLine eine Bestätigung des Wachstums im vergangenen Quartal zeigen. Wir erwarten jedoch aufgrund der leicht geringeren Zahl an Fakturatagen eine schwächere Dynamik(+2,8% yoy) im Vergleich zum Auftaktquartal (+5,1% yoy). Dabei dürftendie konjunktursensiblen Geschäftsbereiche noch eine durchwachsene Entwicklung gezeigt haben, wenn gleich die Frühindikatoren sich in den vergangenen Monaten von niedrigem Niveau aus deutlich verbesserten. So stieg der ifo Geschäftsklimaindex für Vorleistungsgüter vom Negativrekord zum Jahresende 2024 (-31,8 Punkte) auf zuletzt-13,3 Punkte im Juni, wobei die zukünftigen Geschäftserwartungen sogar bereits wiederauf einem nahezu ausgeglichenen Niveau liegen. Davon dürfte Masterflex insbesondere in den Industriebereichen (Maschinenbau, Kunststoffindustrie, etc.) in den kommenden Quartalen profitieren.



Mit Blick auf H2/25 prognostizieren wir angesichts der schwächeren Vergleichsbasis sowie einer graduellen Erholung der zyklischen Segmente ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, sodass die Unternehmensguidance in der oberen Hälfte erreicht werden sollte (MONe: 103,5 Mio. EUR). Eine weitere rasche Konjunkturerholung in Deutschland könnte die Aussichten insbesondere mit Blick auf die Folgejahre weiter verbessern.



Großauftrag unterstreicht Zukunftsambitionen: Ein zusätzlicher Treiber der positiven Geschäftserwartung ist der in der vergangenen Woche kommunizierte Großauftrag miteinem jährlichen Umsatzvolumen von rund 5 Mio. EUR. Der Auftrag erstreckt sich übermehrere Jahre und sollte in Q4/26 erste Umsätze generieren, bevor er ab 2027 das volle Potenzial entfaltet. Gleichzeitig hebt die Größenordnung des Auftrags die technologische Kompetenz des Unternehmens hervor. Zudem könnten Produktneuheiten im Rahmen der HERO@ZERO-Strategie, die umweltfreundliche Schläuche (u.a. biologisch abbaubar) sowie die Kreislaufwirtschaft fördert, zu weiteren Aufträgen in den nächsten Jahren führen. Im Zuge des Auftragsgewinns erhöhen wir unsere Prognosen für die Jahre 2026ff. sowie die Terminal Value-Marge leicht.

Fazit: Der gewonnene Großauftrag unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit der Masterflex-Produkte. Das Unternehmen dürfte in den kommenden Quartalen von einer schrittweisen Erholung der Konjuntur profitieren und zu hohen einstelligen Wachstumsraten zurückkehren. Aufgrund der positiven Newslage und einer u.E. dynamischen Entwicklung im zweiten Halbjahr empfehlen wir die Aktie mit einem neuen Kursziel von 17,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) zum Kauf.

