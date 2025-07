Univers geht Partnerschaft mit Microsoft ein, um KI für Energieeffizienz in Rechenzentren voranzutreiben

LONDON, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Univers, ein weltweit führender Anbieter von KI- und IoT-Technologien für den Energiesektor, hat angekündigt, Microsoft-Technologien zu integrieren und weltweit mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um den Übergang zu nachhaltiger Energie durch modernste KI- und Cloud-Lösungen zu beschleunigen.

Diese Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) wird in London im Rahmen der One Univers London, dem führenden Führungskräfteforum von Univers, das in Verbindung mit der London Climate Action Week stattfindet, bekannt gegeben.