OpenAI und SpaceX kaufen? Robinhood führt tokenisierte Aktien ein

Robinhoods neuestes Angebot zielt darauf ab, den Zugang zu den US-Finanzmärkten zu erleichtern und das Handelsvolumen zu steigern. In einer Partnerschaft mit der Blockchain-Firma Arbitrum werden die tokenisierten Aktien über ein digitales Ledger abgewickelt. Die Plattform plant zudem, in der Zukunft tokenisierte Aktien von nicht börsennotierten Unternehmen anzubieten, beginnend mit OpenAI von Sam Altman und SpaceX von Elon Musk.

Ab dem 30. Juni sollen Nutzer mehr als 200 der wichtigsten US-Aktien und ETFs in Form von gebührenfreien Tokens handeln können. Es wird es erstmals möglich, rund um die Uhr und fünf Tage die Woche in US-amerikanische Aktien zu investieren, ohne die klassischen Handelszeiten berücksichtigen zu müssen.

Die neuen Tokens stellen eine Mischung aus traditioneller Finanzwelt und Krypto-Handel dar. In den letzten Jahren haben tokenisierte Aktien weltweit an Beliebtheit gewonnen, da sie flexiblen Handel, geringere Kosten und erweiterte Handelsmöglichkeiten bieten. Experten sind sich einig, dass diese Entwicklung das Investieren in Wertpapiere grundlegend verändern könnte – auch wenn es in den USA noch an klaren regulatorischen Vorgaben mangelt.

Robinhood verfolgt langfristig das Ziel, eine eigene Blockchain zu entwickeln, die den Handel mit Tokens auf 24/7 erweitern soll, was derzeit auf 24/5 begrenzt ist. Außerdem werde die Zahl der verfügbaren Aktien-Tokens bis Ende des Jahres auf "tausende" erhöht, so CEO Vlad Tenev.

Die Robinhood-Aktie legte am Montag fast 13 Prozent zu. Angetrieben von Höchstständen an den Aktiemärkten haben die Papiere seit Jahresanfang bereits 150 Prozent gewonnen. Seit Anfang April konnten sie sich verdreifachen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

